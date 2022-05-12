В Казахстане будет организовано производство турецких разведывательно-ударных БЛА "Анка"

ЦАМТО, 11 мая. В Анкаре 10 мая подписан меморандум о военно-техническом сотрудничестве между АО "НК "Казахстан Инжиниринг" (Kazakhstan Engineering) и Turkish Aerospace.

Согласно документу, в Казахстане на базе дочерней компании "Казахстан Инжиниринг" будет организована линия сборки и технического обслуживания разведывательно-ударных БЛА "Анка" (Anka), сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана.

Соглашение о совместном производстве БЛА "Анка" в Казахстане было подписано в рамках визита казахстанской делегации в Анкару. Подписи под документом поставили председатель правления АО "НК "Казахстан Инжиниринг" Темиржан Абдрахманов и президент Turkish Aerospace (TUSAS) Темель Котиль.

В рамках соглашения планируется долгосрочное сотрудничество в области совместного производства БЛА, а также передача технологий и обучение персонала для технического обслуживания и ремонта БЛА для Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Казахстан стал первой зарубежной страной, где будет налажено производство БЛА "Анка".

Как отметил на церемонии гендиректор TUSAS Т.Котиль, "новое соглашению будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных связей с братским Казахстаном", – сообщает пресс-служба МИИР Казахстана.

Разведывательно-ударный БЛА "Анка" разработан в Турции в 2013 году, был испытан в боевых условиях. БЛА имеет максимальный взлетный вес 1700 кг, способен нести полезную нагрузку до 350 кг. Время полета – до 30 часов на максимальной высоте до 9 тыс. м. Размах крыла составляет 17,5 м при длине около 8 м.