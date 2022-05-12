Ростех собрал пять киноляпов Голливуда о российской технике

Плохо говорящие на русском языке "русские" персонажи и неверно написанные слова стали уже привычными и наиболее явными примерами "клюквы" в голливудских фильмах. Но ошибки, связанные с техникой, в том числе боевой, обычный зритель вряд ли распознает.

В Ростехе рассказали о пяти самых смешных из них.

"Секретный" МиГ-28

Главный герой фильма Top Gun лейтенант Пит Митчелл в исполнении Тома Круза на палубном истребителе F-14 Tomcat вступает в бой с секретным МиГ-28. Но такого самолета никогда не существовало. Компания "МиГ" обозначает модели истребителей нечетными номерами - МиГ-27, МиГ-25 периода 70-х - 80-х годов прошлого века хорошо известны. В действительности прототипом МиГ-28 послужил секретный в то время МиГ-29, облика которого заокеанские сценаристы не знали. Ну а роль советских истребителей в картине выполнили американские Northrop F-5.

В современном продолжении истории Пит Митчелл пересел на McDonnell Douglas F/A-18 Hornet - основной боевой самолет ВМС США, а его противником станет российский истребитель пятого поколения Су-57. В Ростехе пригласили американского актера в подмосковный Жуковский на МАКС-2023, чтобы он смог поближе познакомиться с Су-57 и увидеть высший пилотаж в исполнении российских пилотов.

Гранатомет калибра 7,62 мм для Рэмбо

В культовом для многих жителей постсоветского пространства фильме "Рэмбо: Первая кровь 2" главный герой использует автомат Калашникова. Но в какой-то момент ему показывают ящик с советским гранатометом. На нем видна надпись на русском: "Патроны обр. 1943 года. Калибр 7,62 мм". Просчет может быть очевиден даже американскому зрителю - цифровые обозначения везде одинаковы, а калибр 7,62 для гранатомета явно не подходит, он относится к самому популярному в истории патрону. Калибр РПГ-2 - 40 мм.

Автоматы "КАЛАСХНИКОВ"

Автомат Калашникова частый герой в кинокартинах производства разных стран, чему способствовала его международная популярность. Но даже в написании этого оружия голливудские режиссеры допускают ошибки. Так, в фильме "Сделано в Америке" 2017 года главному герою - пилоту гражданской авиации поступает "предложение, от которого нельзя отказаться". Он должен перевезти партию автоматов Калашникова для "хороших" повстанцев. На ящиках с оружие красуется надпись "КАЛАСХНИКОВ".

"ЗКРАН" на визире космического корабля

Кадр фильма "Гравитация". Источник: kinopoisk.ru

Визир - прибор из системы зеркал, помогающий космонавтам проводить стыковку корабля. В отечественной космической отрасли используются эти устройства разработки и производства Уральского оптико-механического завода (УОМЗ). В получившем "Оскар" фильме "Гравитация" главная героиня Райан Стоун в исполнении Сандры Буллок работает с российским визиром с прикрепленной к нему иконкой. Но с прибором можно наблюдать странности. Например, американцы не разобрались с буквой "Э" и написали слово "Экран" через букву "З". Ручки на визире постоянно меняют положение сами по себе. Кроме того, героиня пользуется скафандром "Сокол", не предназначенным для выхода в открытый космос. Более того, у него появился снимаемый шлем, а скафандры целиком Стоун снимает и надевает без особых проблем, хотя это весьма сложный процесс. В завершение всего - героиня за бортом корабля летает на огнетушителе.

Гонки на "Ниве" по льду в "Форсаже"

В восьмой части популярной франшизы "Форсаж" немалая часть действий происходит в России.

Создатели фильма отправили главных героев на секретную военно-морскую базу в некий загадочный Владовин. И именно там, на севере, они гоняют на спортивных машинах по льду без шипов. В погоню за ними устремляются противники на "Нивах" с обозначением "ВВС России" и бортовыми номерами F-501 и F-473. Над фарами отечественных авто видна надпись "Снимаемая секция", очевидно бездумно скопированная с какой-то советской техники.

Одну из "Нив" в ходе погони ударяют, и через ее решетку радиатора видно небо. Становится заметно, что у машины нет мотора, как и коробки передач с карданным валом. В другом эпизоде оказывается, что ВВС России летают на вертолетах Eurocopter. Для правдоподобности на борт машины нанесли огромную надпись "ОПАСНО".

Тимур Алимов