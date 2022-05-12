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Российская газета

19FortyFive назвал самое страшное российское оружие

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"Российские вооружения, от которых НАТО прошибает холодный пот" - так 19fortyfive озаглавил обзор достижений отечественного ОПК. Его автор отметил, что приведенными примерами список "возможностей Москвы" далеко не ограничивается: Россия совершенствует свое ядерное оружие, оснащая баллистические ракеты гиперзвуковыми планирующими блоками, улучшает зенитные системы и ударные вертолеты.


"Посейдон"

Полигонные испытания комплекса "Посейдон".
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Огромная торпеда с атомным двигателем и ядерной боеголовкой мегатонного класса способна сколь угодно долго крейсировать в глубинах мирового океана, чтобы в нужный момент незамеченной подобраться к цели на побережье: это может быть военно-морская база, стратегический завод или целый город, - и стереть ее с лица земли.

Для запуска "Посейдонов" планируется использовать атомные подводные лодки, но это не единственный способ. Благодаря неограниченному ресурсу торпеды могут находиться в море годами или ждать команды в контейнерах на морском дне.

"Триумф"

Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе.
Источник: © РИА Новости Алексей Мальгавко

Возможности зенитной системы С-400 чрезвычайно обширны.

Она способна уничтожать самолеты и стратегические беспилотники противника, сбивать его баллистические и крылатые ракеты в радиусе 400 километров.

В комплект "Триумфа" входят восемь пусковых установок с 32 ракетами и мобильный командный пункт. Это прямой потомок популярного во всем мире комплекса ПВО С-300. Стал бестселлером и С-400: систему купили Индия, Китай, Турция, он развернут в Сирии. А в России завершает испытания дальнобойная зенитная система следующего поколения, С-500 "Прометей".

"Панцирь"

Зенитный пушечно-ракетный комплекс ближнего действия "Панцирь-С1".
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Самоходная система ПВО малого радиуса действия "Панцирь С-1" прикрывает С-400 от ударов с воздуха, но способна действовать и самостоятельно против целей, на которые неэффективно тратить дорогие ракеты "Триумфа": Оснащенный 12 управляемыми ракетами и парой скорострельных пушек "Панцирь" может сбивать самолеты и вертолеты, реактивные снаряды, высокоточные боеприпасы, а также ракеты: крылатые и даже некоторые баллистические. На улучшенный вариант самоходки установили более мощный радар с повышенной дальностью обнаружения целей.

"Суперохотник"

Ударный вертолет Ми-28НМ.
Источник: ПАО Роствертол

Модернизированная версия ударного вертолета Ми-28НМ получила имя "Суперохотник", радар кругового обзора над несущим винтом и дублированную систему управления, позволяющую оператору пилотировать машину, если летчик вышел из строя. Также вертолет получил дальнобойные противотанковые ракеты и навигационную систему, позволяющую работать в условиях нулевой видимости.


Антон Валагин

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Страны
Индия
Китай
Россия
Сирия
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ми-28Н
С-300
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