США рассказали об украденной технологии F-35

Китайский истребитель пятого поколения J-20 Mighty Dragon использует как минимум одну технологию, украденную у американского самолета того же типа F-35 Lightning II. Секрет американской электронно-оптической системы наведения был похищен китайскими хакерами в Австралии, пишет 19fortyfive.

У J-20 и F-35 есть общая характерная деталь: небольшая пирамидка из стекла в нижней части носового отсека. Это и есть электронно-оптическая система, использующаяся для поиска целей и наведения боеприпасов с лазерным прицеливанием.

О том, что китайские хакеры взломали защиту Lockheed Martin и украли информацию о F-35, было известно еще до принятия истребителя на вооружение - из документов, опубликованных Эдвардом Сноуденом в 2007 году. Через 10 лет кибершпионы повторили попытку и стащили данные о самолете у австралийского подрядчика, участвующего в программе Joint Strike Fighter. Одновременно в их руки попала информация о кораблях и самолетах австралийских ВМС.

В отчете за 2019 год Пентагон заявил, что китайцы регулярно занимаются кибершпионажем для кражи военных технологий США.

Антон Валагин