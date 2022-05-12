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РИА Новости

Британия подписала со Швецией соглашение о взаимных гарантиях безопасности

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон во время пресс-конференции после встречи в особняке Харпсунд. 11 мая 2022
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон во время пресс-конференции после встречи в особняке Харпсунд. 11 мая 2022.
Источник изображения: © AP Photo / Frank Augstein

ЛОНДОН, 11 мая – РИА Новости. Великобритания и Швеция подписали соглашение о взаимных гарантиях безопасности, аналогичная декларация будет подписана позднее в среду и с Финляндией, сообщает пресс-служба британского премьера.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду отправился с визитами в Швецию и Финляндию.

"Сегодня утром премьер-министр подписал соглашение о взаимных гарантиях безопасности с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Сегодня после полудня он отправится в Финляндию, чтобы подписать аналогичную декларацию по безопасности с президентом Саули Ниинисте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что декларации предполагают кардинальные изменения в сфере обороны и сотрудничества по вопросам безопасности между Великобританией и каждой из этих стран.

Соглашения предусматривают наращивание обмена развединформацией, совместных военных учений, а также усиление сотрудничества в переброске персонала и техники.

"Премьер-министр обозначит намерение Великобритании поддержать вооруженные силы двух стран в случае кризиса или нападения", - говорится в сообщении.

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Страны
Великобритания
Финляндия
Швеция
Проекты
Военные учения
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