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Российские военные провели тренировку с беспилотниками в горах

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Российский БПЛА «Орлан-10»
Российский БПЛА «Орлан-10».
Источник изображения: invoen.ru

Российские военнослужащие 201-й военной базы провели тренировку с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) комплекса «Орлан-10». Военные провели разведку в условиях ограниченной видимости в горах Таджикистана и отработали взаимодействие с артиллерийскими подразделениями. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), передает ТАСС.

«В ходе тренировки специалисты отрабатывали задачи по запуску беспилотников с ограниченной площадки, ведению воздушной разведки и обнаружению целей в условиях ограниченной видимости горных хребтов и ущелий», — сообщили в пресс-службе.

Во время полета информация с беспилотника поступала на пункт управления в режиме реального времени. Расчеты комплекса «Орлан-10» использовали тепловизионную камеру для обнаружения скрытного перемещения противника.

В пресс-службе отметили, что военные смогли отработать взаимодействие с артиллерийскими подразделениями для корректировки огня и слаженность действий по управлению программой полета. Полеты выполняли в районе полигона Ляур на высоте от 800 до 5 тысяч метров.

Многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан-10» предназначен для наблюдения за объектами в труднодоступной местности. Беспилотник может нести модули для круглосуточной и радиотехнической разведки.

Ранее в публикации The National Interest российские беспилотники назвали главным оружием спецоперации на Украине.

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Страны
Россия
Таджикистан
Украина
Продукция
Орлан-10
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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