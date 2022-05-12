Американские учёные опубликовали бюллетень с данными о ядерном арсенале США

Источник изображения: topwar.ru

Стратегический бомбардировщик B-52H c авиационным боеприпасом AGM-86B, способным нести ядерные боеголовки

На днях (9 мая 2022 года) был опубликован бюллетень американских физиков-ядерщиков, который посвящён ядерному арсеналу Соединённых Штатов Америки. Указанное авторство – Ханс Кристенсен (директор Центра ядерных исследований) и Мэтт Корда (старший научный сотрудник Федерации американских учёных).

В бюллетене (публикуется ежегодно с 1987 года) говорится о том, что за последний год ядерный арсенал США практически не изменился. В общей сложности на территории Соединённых Штатов находятся 5428 ядерных боеголовок, из которых развёрнуты 1744. Из оставшегося количества «неразвёрнутых» 1964 боеголовки относятся к резерву. Около 1700 боеголовок из арсенала США, как утверждается, ожидают демонтажа. Причём, судя по бюллетеням за предыдущие годы, это «ожидание» затянулось.

Из 1744 развёрнутых боеголовок 944 – на МБР в арсенале стратегических подводных лодок, 400 – на МБР наземного базирования, 300 – на базах стратегической авиации США, ещё 100 – тактические ядерные боеголовки на авиабазах США в Европе.

Насколько эти данные соответствуют действительности - вопрос открытый.

Источник изображения: topwar.ru

В бюллетене особо подчёркивается тот факт, что для США выгодно поддержание договора СНВ, так как, если из него выйти, у России тоже появится возможность «загрузки нескольких сотен боеголовок» в пусковые установки (шахты) и на другие носители.

Также в материале говорится о том, что администрация президента Джо Байдена намеревалась вернуться в соглашение с Ираном (так называемая ядерная сделка), но «из-за кризисной ситуации, связанной с боевыми действиями России против Украины, вопросы по возвращению к сделке» пока для рассмотрения и принятия соответствующих решений отложены.

Сообщается, что Соединённые Штаты в перспективе планируют создать крылатую ядерную ракету подводного базирования SLCM-N, чтобы:

обеспечить необходимое гарантированное нестратегическое региональное присутствие.

Другими словами, в бюллетене подтверждается нацеленность Пентагона на расширение тактического ядерного арсенала США.

Напомним, что американская доктрина предлагает нанесение не ответного ядерного удара, а превентивного. То есть, фактически США готовы применять ядерное оружие первыми.

Источник изображения: topwar.ru

Сброс тактической ядерной бомбы B61-12 с борта F-35 (тестовые мероприятия ВВС США)