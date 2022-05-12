ВВС ЮАР намерены модернизировать парк военно-транспортных самолетов C-130BZ "Геркулес"

ЦАМТО, 11 мая. Минобороны ЮАР изучает возможность модернизации парка военно-транспортных самолетов C-130BZ "Геркулес" в рамках программы на сумму 1,6 млрд. рандов (100 млн. долл.).

Как сообщает Defenceweb.co.za, согласно ответу на парламентский запрос министра обороны ЮАР Танди Модизе, модернизация нынешнего парка C-130 соответствует оперативным потребностям ВВС, и в Минобороны ведется работа по решению данной проблемы. Подчеркивается, что на данный момент ВВС ЮАР требуется исправный парк в количестве, как минимум, 6-7 военно-транспортных самолетов.

ВВС ЮАР рассматривают три возможных альтернативных варианта.

Первый заключается в том, чтобы отказаться от покупки подержанных самолетов (из наличия ВВС США), не модернизировать имеющийся парк C-130BZ, а закупить новые самолеты. Это означает, что к окончанию срока службы оставшихся исправных самолетов к 2024 году образуется "пробел" в транспортных возможностях ВВС ЮАР.

Второй заключается в том, чтобы отклонить предложение о покупке C-130 из наличия ВВС США и модернизировать самолеты C-130BZ, которые в настоящее время находятся на вооружении 28-й эскадрильи ВВС ЮАР. Стоимость модернизации оценивается в 1,6 млрд. рандов (100 млн. долл.) для пяти самолетов, находящихся в настоящее время в эксплуатации, а также одного самолета, находящегося на долгосрочном хранении. Это позволит самолетам C-130BZ оставаться в состоянии летной годности до 2040 года.

Третий вариант – принять предложение от США о покупке подержанных C-130H по цене 228 млн. рандов (14,25 млн. долл.) за один самолет и одновременно обновить имеющийся парк из пяти C-130BZ на сумму 1,6 млрд. рандов. При этом подержанные C-130H могут прослужить до 2028 года, а модернизированные C-130BZ – до 2040 года.

По словам Т.Модизе, ВВС ЮАР склоняются к выбору второго варианта.

В то же время, в Минобороны отметили, что вариант закупки у компании Lockheed Martin новых C-130 "Геркулес" полностью не исключен. Однако в случае принятия решения о закупке новых машин, согласно законодательству, должен быть проведен открытый тендер.