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ЦАМТО

ВС Ирака намерены закупить новые артиллерийские системы

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155-мм САУ CAESAR
155-мм САУ CAESAR.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 11 мая. Минобороны Ирака подписало с США и Францией контракты на закупку современных вооружений, в том числе артиллерийских систем, сообщил 8 мая командующий артиллерией иракской армии генерал-майор Абд-аль-Ардави.

Как сообщает Armyrecognition.com, Ирак продолжает импортировать системы вооружения, которые позволяют поражать противника на больших дальностях. При этом артиллерийские системы, доказавшие свою эффективность в боях, считаются более предпочтительным, чем, к примеру, самолеты. Импорт новых вооружений станет частью соглашений с европейскими странами. В заявлении не уточнялись типы вооружения и другие детали контрактов.

Тем не менее, в части артиллерии, поскольку речь идет о борьбе с подразделениями ИГИЛ, можно предположить, что планируется закупка проверенных в боевых условиях 155-мм самоходных гаубиц CAESAR французской компании Nexter, либо американских самоходных гаубиц M-109A6.

Несмотря на то, что в составе ВС Ирака имеется много техники российского производства, о контрактах на поставки нового оружия российского производства не упоминалось.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
США
Франция
Продукция
M109
Компании
Nexter
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