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Российские летчики оценили вертолеты «Аллигатор»

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Пуск управляемой ракеты с борта вертолета Ка-52
Пуск управляемой ракеты с борта вертолета Ка-52.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», который применяют в ходе спецоперации на Украине, способен наносить скрытные удары. Летчики оценили возможности машины на видео, которое распространило Министерство обороны России, передает ТАСС.

«Выполняли задачи на поражение опорных пунктов противника. Выполнили заход и двумя парами отработали, поразили технику и вернулись. В данных условиях вертолет показывает себя с очень хорошей стороны. Позволяет буквально перед самым лесом вынырнуть, не дав противнику опознать себя», — сообщил командир экипажа вертолета Ка-52.

Отмечается, что характеристики Ка-52 позволяют незаметно подлететь к цели в зоне недосягаемости средств противовоздушной обороны (ПВО) противника, нанести удар и уйти на максимальной скорости от возможного ответного огня. Командир вертолета добавил, что после подавления средств ПВО противодействие противника уменьшилось.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» предназначен для ведения разведки, поражения техники и воздушных целей противника. Ка-52 получил автоматическую пушку 2А42 калибра 30 миллиметров. Также вертолет может нести ракеты класса «воздух-воздух», бомбы, противотанковые и неуправляемые ракеты.

В марте пилот вертолета Ка-52 рассказал об уходе от американского переносного зенитно-ракетного комплекса FIM-92 Stinger. Экипаж использовал тепловые ловушки.

В январе командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что до конца 2022 года бригада армейской авиации ЦВО получит эскадрилью Ка-52.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
2А42
Stinger
Ка-52
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