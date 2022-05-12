ПВО в Курской области сбила украинский беспилотник

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Курской области на границе с Украиной сбили беспилотник, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

"Залпы, о которых сегодня сообщали жители Рыльского района, были связаны с работой наших ПВО по украинскому беспилотнику в приграничной зоне. БПЛА сбит, пострадавших и разрушений нет", — написал он.

Ранее в среду Старовойт сообщил о продлении желтого уровня террористической опасности в Курской области до 25 мая.

Губернатор призвал население сохранять бдительность и сообщать о подозрительных предметах.

Тридцатого апреля с территории Украины обстреляли пункт пропуска Крупец в Курской области. Двадцать седьмого апреля ночью в небе над регионом российские средства противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник. В ночь на 27 апреля в регионе также сработала система ПВО.

Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, армия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на территории России.