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РИА Новости

ПВО в Курской области сбила украинский беспилотник

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Российские военнослужащие
Российские военнослужащие.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Курской области на границе с Украиной сбили беспилотник, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

"Залпы, о которых сегодня сообщали жители Рыльского района, были связаны с работой наших ПВО по украинскому беспилотнику в приграничной зоне. БПЛА сбит, пострадавших и разрушений нет", — написал он.

Ранее в среду Старовойт сообщил о продлении желтого уровня террористической опасности в Курской области до 25 мая.

Губернатор призвал население сохранять бдительность и сообщать о подозрительных предметах.

Тридцатого апреля с территории Украины обстреляли пункт пропуска Крупец в Курской области. Двадцать седьмого апреля ночью в небе над регионом российские средства противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник. В ночь на 27 апреля в регионе также сработала система ПВО.

Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, армия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на территории России.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Конашенков Игорь
Проекты
БПЛА
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2 комментария
№1
12.05.2022 09:19
Белоруссия выдвинула на границу с Украиной три бригады ССО, а какими силами прикрыта граница России и Украины ?
- Пограничники размещены только на погранпереходах, демаркация границы не проводилась, ни колючки, ни КСП...
- Регулярные войска и Росгвардия границу тоже не перекрывают
- Войска территориальной обороны не отмобилизованы и скорее всего существуют только на бумаге...
Таким образом от проникновения украинских диверсионных групп и армейских подразделений мы защищены только угрозами президента о ответных  ударах по центрам принятия решений....
Судя по нанесённым ранее ответным ударам эти центры принятия решений находятся где-то на киевских заводах и складах...
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№2
12.05.2022 10:12
Цитата, штурм сообщ. №1
Судя по нанесённым ранее ответным ударам эти центры принятия решений находятся где-то на киевских заводах и складах...
Просто Путин настроен на заключение договора с нынешней укровластью, когда она пообещает ,,исправиться"
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