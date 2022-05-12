Эта страна начнет войну между НАТО и Россией

Угроза польского вмешательства на Украине

Боевые действия на Украине развиваются совсем не так, как предсказывали западные эксперты, пишет TAC. Администрация Байдена отчаянно пытается переломить ситуацию и сохранить лицо после провала американской помощи Киеву. По мнению автора статьи, выход из ситуации предложила Польша.

"В экономике, – писал теоретик Джон Кеннет Гэлбрейт (John Kenneth Galbraith), – большинство всегда ошибается". Гэлбрейт мог бы добавить, что и в военном деле хватает исторических свидетельств, что американские генералы и военные аналитики всегда ошибаются.

Когда в марте 1939 года после трех лет ожесточенных боев с участием советской, немецкой и итальянской техники, советников и войск в Испании завершилась гражданская война, высшее военное командование в Лондоне, Париже и Вашингтоне удивительным образом не обнаружило перемен в военном деле. Один офицер армии США, очевидец сражений и будущий генерал-майор, заметил: "В Испании общепринятые теории о разрушительной силе "самостоятельных" танковых дивизий и других массированных бронетанковых формирований были явно опровергнуты реальностью". Всего пять месяцев спустя события в Польше доказали всю несостоятельность взглядов, разделявшихся тогда чуть ли не повсеместно.

Конфликт на Украине отличается от Гражданской войны в Испании. В этой опосредованной войне против России задействован весь спектр возможностей США и их союзников. Если американцы уже задумались, как огромная помощь Вашингтона Украине сказалась на мнении аналитиков и их оценке событий, то их подозрения оправданы.

Всего через несколько дней после начала конфликта президент Байден подписал пакет чрезвычайных расходов. В него вошла помощь Украине в размере 13 миллиардов долларов, причем половина этих средств идут на военные цели. А в сочетании с недавно обещанной дополнительной военной помощью Украине в размере 33 миллиардов долларов общие расходы американских налогоплательщиков приближаются к годовому бюджету российской армии. Но еще важнее, пожалуй, то, что американские советники на Украине предоставляют разведывательные данные, наводят на цели и пополняют запасы стратегических боеприпасов.

Когда на Украине разгорелись боевые действия, то на телевидении словно по сигналу засветились отставные генералы американской армии и давай прочить Украине скорую победу – аргументируя свою точку зрения ее впечатляющими боевыми успехами и якобы исключительной некомпетентностью России. Они утверждали, что русские войска обречены на поражение из-за серьезных тактических просчетов, несовершенства тылового обеспечения и провального исполнения задач. Оглядываясь назад, можно предположить, что как минимум часть этих комментариев оказалась "зеркальным отражением". Однако основная часть критики в адрес России почти наверняка объясняется невозвратными американскими инвестициями в украинский военный потенциал.

Американские аналитики не отставали: российское командование-де совершило непростительную ошибку, не предварив наступление на Украине ударами высокоточных ракет в стиле "Бури в пустыне". Американские военные эксперты и их британские коллеги злорадствовали, что российские сухопутные войска продвигаются по двум или трем основным направлениям на запад недостаточно быстро. Они утверждали, что если украинские силы смогут нанести российским силам достаточные человеческие и материальные потери, то Москва откажется от своих целей и выведет войска. Конечно, ожидать, что русские приостановят операции на столь надуманных основаниях – примерно то же самое, что рассчитывать, что Вашингтон мог запросить мира после Перл-Харбора.

Однако отставные генералы уделяли мало внимания оперативной обстановке. Вопреки картине, которую обрисовали нам западные аналитики, российские сухопутные войска методично продвигались вперед вдоль всего 300-километрового фронта, выявляя и выборочно атакуя украинские силы.

Западные аналитики не знали (или предпочитали не обращать внимания), что российскому командованию было приказано тщательно избегать побочных потерь среди гражданского населения и ущерба инфраструктуре. Первоначально действия российской армии явно сдерживались соображениями побочного урона, но со временем российские силы окружили ключевые городские районы на востоке Украины, где украинские силы попытались создать снабженные боеприпасами, продовольствием и водой укрепрайоны. Тогда российские оперативные намерения изменились, сосредоточившись на систематическом сокращении окруженных украинских сил, а не на захвате мегаполисов.

Огромное преимущество России в ударных силах – реактивной артиллерии, тактических баллистических ракетах, обычной артиллерии и авиации – в сочетании со значительными недостатками Украины в мобильности, ПВО и ударных средствах неизбежно продиктовало решение Украины обороняться в городской обстановке. Но своей неспособностью эффективно маневрировать и координировать контрнаступления на оперативном уровне украинские силы быстро уступили стратегическую инициативу российской стороне. Этим же они упростили русским "удары на истощение". Нейтрализовав либо изолировав ключевые украинские аэродромы, мосты, железнодорожные узлы и транспортные средства, они изолировали передовые украинские части и отрезали подвоз запасов или подкреплений.

Спустя десять недель с начала конфликта будет полезно взглянуть на стратегическую картину по новой. Украинский конфликт развивается совсем не так, как предсказывали западные наблюдатели. Украинские силы разбиты и истощены. До украинских войск на передовой доходит лишь малая часть необходимого. В большинстве случаев запасы и новое оружие уничтожаются, даже не дойдя до фронта.

Столкнувшись с однозначным провалом американской помощи даже на фоне притока нового оружия для спасения украинских сил от неминуемой гибели, администрация Байдена отчаянно пытается переломить ситуацию и сохранить лицо. Похоже, выход предложила Польша. Что еще важнее, президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский выразили желание стереть границы между своими странами.

По неподтвержденным данным из Варшавы, после того, как Вашингтон отклонил как создание бесполетной зоны над Украиной, так и передачу польских МиГ-29 украинским летчикам, польскому генштабу поручили по-тихому составить план вмешательства в конфликт и захвата Западной Украины. Разумеется, военные действия такого масштаба потребуют одобрения Киева, но, учитывая, что правительство Зеленского де-факто контролирует Вашингтон, одобрение польской интервенции никаких сложностей не представляет.

Администрация Байдена может надеяться, что любое столкновение россиян и поляков – будь то воздушные и ракетные удары по польским войскам на украинской стороне границы – повлечет за собой созыв Совета НАТО, где встанет вопрос о применении статьи 5. Насколько польское военное вмешательство на Украине оправдывает войну с Россией в глазах членов альянса, пока неясно. Конкретные действия будут оставлены на усмотрение каждой конкретной страны.

Максимум, что с уверенностью подтвердит любой аналитик, – это что военное вмешательство Польши поставит членов НАТО под угрозу войны с Россией, а против этого выступает большинство членов альянса. Неважно, насколько польские сухопутные войска готовы выполнить задание, и каким окажется российское сопротивление, неоконсерваторы в Вашингтоне, округ Колумбия, будут потирать руки. Польша вполне может стать ключом к расширению войны НАТО с Россией в Восточной Европе.

Почему? Потому что польский катализатор развяжет войну с Россией, которой американцы не хотят, но остановить которую они так просто не смогут. Причем эта война начнется без объективной оценки жизненных интересов Америки, без верной расстановки сил внутри международной системы – и даже без единой конкретной угрозы национальной безопасности США.

Автор: Дуглас Макгрегор(Douglas MacGregor)

Дуглас Макгрегор – полковник в отставке, старший научный сотрудник The American Conservative, бывший советник министра обороны в администрации Трампа, ветеран боевых действий, имеет награды, автор пяти книг