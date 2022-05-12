Завершились стендовые испытания сделанного в России двигателя для пассажирского самолета SSJ-100

Источник изображения: topwar.ru
Новые силовые установки ПД-8 предназначены для импортозамещенной версии российского пассажирского авиалайнера «Суперджет 100» и самолета амфибии Бе-200. Теперь завершились стендовые испытания этого сделанного в России двигателя для пассажирского самолета SSJ-100.
Такое сообщение опубликовала пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), входящей в структуру госкорпорации «Ростех».
Стендовые испытания первого опытного образца двигателя ПД-8 прошли успешно.
- говорится в сообщении пресс-службы.
В ходе испытаний проводились запуски агрегата и проверялась его работа в различных режимах, чтобы определить основные параметры.
В корпорации отмечают важность данного этапа создания двигателя, который будет использоваться российскими гражданскими самолетами, в первую очередь, импортозамещенной версией SSJ-100. В дальнейшем предстоит испытывать отдельные его узлы на специальных установках.
Источник изображения: topwar.ru
В феврале в «Ростехе» сообщали об успешных стендовых испытаниях газогенератора перспективного отечественного двигателя ПД-8. Этот узел состоит из компрессора, турбины и камеры сгорания.