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Военное обозрение

Завершились стендовые испытания сделанного в России двигателя для пассажирского самолета SSJ-100

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Источник изображения: topwar.ru

Новые силовые установки ПД-8 предназначены для импортозамещенной версии российского пассажирского авиалайнера «Суперджет 100» и самолета амфибии Бе-200. Теперь завершились стендовые испытания этого сделанного в России двигателя для пассажирского самолета SSJ-100.

Такое сообщение опубликовала пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), входящей в структуру госкорпорации «Ростех».

Стендовые испытания первого опытного образца двигателя ПД-8 прошли успешно.

Подтверждены работоспособность двигателя и его систем, основные параметры, заложенные в техническое задание, правильность конструкторских решений

- говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе испытаний проводились запуски агрегата и проверялась его работа в различных режимах, чтобы определить основные параметры.

В корпорации отмечают важность данного этапа создания двигателя, который будет использоваться российскими гражданскими самолетами, в первую очередь, импортозамещенной версией SSJ-100. В дальнейшем предстоит испытывать отдельные его узлы на специальных установках.

Источник изображения: topwar.ru

В феврале в «Ростехе» сообщали об успешных стендовых испытаниях газогенератора перспективного отечественного двигателя ПД-8. Этот узел состоит из компрессора, турбины и камеры сгорания.

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Страны
Россия
Продукция
Бе-200
СуперДжет-100
Компании
ОДК УК
Ростех
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