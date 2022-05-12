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Интерфакс-АВН

Лавров: Россия не хочет войны в Европе

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ

Именно Запад заявляет о необходимости нанести поражение России

Маскат. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет войны в Европе, но обратил внимание на заявления Запада о необходимости нанесения поражения России.

"Если вы озабочены перспективами войны в Европе, мы этого совершенно не хотим", - сказал Лавров в среду на пресс-конференции в столице Омана.

Министр обратил внимание на то, что "именно Запад постоянно настойчиво заявляет о том, что в этой ситуации надо нанести России поражение".

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  • В новости упоминаются
Страны
Оман
Россия
Персоны
Лавров Сергей
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