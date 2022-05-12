Запад уничтожит Москву и Петербург менее чем за две минуты

Ядерная угроза Путина: как Британия, США и их союзники могут ответить на это

На Западе снова вспомнили про "российскую ядерную угрозу". Автор статьи Daily Express привел мнения нескольких британцев. Один из них заявил об "ошеломляющем" ответе Запада и предрек Москве и Петербургу полное уничтожение. Но читатели газеты его не поддержали.

Владимир Путин в последние месяцы неоднократно угрожал Западу ядерными силами сдерживания, если тот вмешается в продолжающуюся военную операцию на Украине. Но как именно западные союзники могут ответить на такое нападение?

В апреле российский президент Владимир Путин заявил, что, если Британия, США и их союзники перейдут черту и осуществят военное вмешательство на Украине, его страна ответит "молниеносно". Этот 69-летний российский лидер постоянно бряцает оружием, пытаясь сдержать оказываемую Киеву поддержку, и тема ядерного оружия возникает регулярно в качестве угрозы Западу.

Две недели назад президент Путин заявил российским законодателям: "Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будет создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наши ответы на встречные удары будут молниеносными, быстрыми".

"У нас есть для этого все инструменты: такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали".

Как сообщается, Москва располагает 5 977 единицами ядерного оружия. Это чуть больше, чем у членов Организации Североатлантического договора (НАТО), которые в совокупности обладают 5 943 единицами.

Так как же может ответить Запад в случае нанесения Россией ядерного удара?

Если президент Путин решится осуществить пуск ракеты в ядерном снаряжении по Британии или другой стране НАТО, это будет считаться нападением на все 30 государств-членов альянса в соответствии со статьей 5 его устава.

На ядерное нападение наверняка последует ответное ядерное нападение.

Редактор London Evening Standard, освещающий военные вопросы, Роберт Фокс (Robert Fox) рассказал Мэтью Райту (Matthew Wright) с радиостанции LBC, что скорость такого ответа Запада будет ошеломляющей, и Москва с Санкт-Петербургом будут стерты с лица Земли менее чем за две минуты.

Он заявил: "Ядерный шантаж — это очень и очень сложная игра, и я думаю, русские генералы об этом знают".

"Все разумные люди в путинской армии знают об этом, потому что в этом деле не будет победителей".

"Если он его применит, то помоги нам, господи. Но Санкт-Петербург с Москвой будут уничтожены за 90 секунд!"

Две недели тому назад редактор "Би-Би-Си", освещающий Россию, Стив Розенберг (Steve Rosenberg) сообщил в Твиттере о предупреждающем Лондон репортаже, показанном на российском государственном телевидении. В нем рассказывалось о том, что Москва может "навсегда потопить" Британию своей межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат" мощностью 100 мегатонн, которая вызовет цунами и превратит страну в "радиоактивную пустыню".

Но у Британии имеются необходимые оборонительные средства, чтобы сбивать ядерные боеголовки. Например, она может использовать для перехвата и уничтожения такого ядерного оружия средства американской Стратегической оборонной инициативы, также известной как "Звездные войны". Данная система была создана в 1984 году при президенте Рональде Рейгане, когда США и Советский Союз вели холодную войну.

Кроме того, правительство может использовать эсминцы типа 45, оборонительные системы которых способны отразить любое ядерное нападение.

При необходимости эти корабли могут разместиться в устье Темзы, чтобы защитить Лондон и прилегающие к нему районы.

Будет ли ядерная война?

Когда президент Путин в марте перевел российские ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности, он не подал никаких сигналов о намерении применить их в ближайшее время. Более того, ранее он предупреждал, что нельзя недооценивать угрозу ядерной войны, и что такой конфликт "может привести к гибели всей цивилизации, а может быть, и планеты".

Западные руководители прекрасно понимают вероятные последствия ядерной войны и осознают, что такая угроза не дает НАТО присоединиться к боевым действиям на Украине.

Автор: Джеймс Грей (James Gray)

Комментарии читателей

Fred607

Мне, десятилетнему, эта статья показалась крутой, поразительной.

Mothman

Молодец, Фред, хорошо, что ты в таком возрасте интересуешься текущими делами. Статью написал, видимо, тоже человек твоего возраста. Так держать.

JohnJBrown

России будет нанесен большой урон, но и США тоже пострадают, как и значительная часть Европы. А нам наверняка будет хуже всех, ведь у нас маленькая страна, но со сравнительно большим населением.

Amrak

Россия на коленях!

peter. am

Это не так, у нее был лучший первый квартал по экспорту зерна и газа, который увеличился. Армия сейчас хорошо вооружена, имеет очень хорошую технику. Не без причины Россия стоит на втором месте в мире по экспорту оружия. Индия расстроила США, отдав предпочтение российской боевой технике.

AyeWhatever

Путину надо действовать осторожно, Америка в прошлом говорила об упреждающем ядерном ударе по России, если верить историческим телеканалам. Нам лучше не делать ставку на то, что сейчас в Америке совсем иные умонастроения.

HENGIST

Сейчас все подумают, что эта газета пропагандирует Апокалипсис. Наверное, так бывает с уставшими от надоедливой рутины журналистами, которые соскучились по новостям. Они во всевозможных красках описали корги королевы, мелкие прегрешения королевской семьи, дали кучу прогнозов погоды, то есть, сделали все, что сходит за новости в современной Британии. И теперь жизнь утратила для них свой смысл. Поэтому наши друзья с Флит-стрит решили закончить ее под громкий ядерный аккомпанемент. Пусть только найдут способ сделать это избирательно, пусть сами гибнут в ядерной пучине, а нас в это дело не втягивают.

Geomcg

Когда одна страна стреляет по 30 странам, это не то же самое, когда 30 стран стреляют по одной стране. Я уверен, в Кремле еще остались разумные люди.

AyeWhatever

Здесь важнее другое. Применит ли он тактическое ядерное оружие на Украине. Если применит, то как ответит Запад? Об этом можно только догадываться.

PaulCedron

Британия после Брексита уже не считается союзницей Запада. Она считается безопасной гаванью для российских олигархов. А если послушать, что Фарадж говорит про Путина и Россию, становится ясно, что Британия после Брексита и сторонники этого самого Брексита — все путинские союзники.

Foxxx

Проблема в том, что ни одна из сторон не хочет отступать, а это может вывести конфликт на очень опасный уровень.

Richard Webb

Вы же понимаете, что, если Британию разбомбят, Гарри и Меган станут королем и королевой всего того, что останется!

SolarWind

Так ничего не останется.

TheSkipper

СМИ, хватит раздувать эту угрозу за деньги. Это столь же безответственно, как и путинские дела и угрозы.

Basil Faulty

Все это чудесно, но я бы не стал полагаться на НАТО ни в чем. Большинство ее членов — это бесполезные халявщики, а Америкой в данный момент руководит худший, самый неэффективный президент в истории, причем левого толка. Если Россия нападет, отбиваться мы будем в одиночку, так что нам надо полагаться на собственные силы ядерного сдерживания.