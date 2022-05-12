«Белорусская армия не создавалась для наступления»

Экс-командующий ВДВ Шпак объяснил, зачем Минск развернул войска на границе с Украиной
Армия Белоруссии приведена в состояние повышенной боевой готовности. В Минске утверждают, что это ответ на учения НАТО «Защитник Европы-2022», которые проходят на территории Польши, Литвы и Латвии. Также в Минобороны Белоруссии заявили о развертывании Сил специальных операций (ССО) на границе с Украиной. «Газета.Ru» выясняла, что такое белорусские ССО и что значит их развертывание.
На проводимые военные учения НАТО у своих границ Белоруссия традиционно реагирует ответными мерами - выводит на полигоны свои войска, демонстрируя готовность к противодействию возможным угрозам. Нынешний второй этап внезапной проверки войск, о котором заявил глава Минобороны Виктор Хренин, связан с маневрами НАТО «Защитник Европы-2022», в которых участвуют 18 тыс. военнослужащих стран-членов альянса, в том числе и США. На этом направлении выдвинуты батальонно-тактические группы, усиленные подразделениями ПВО, ракетных войск и артиллерии, которые будут обеспечивать их боевое функционирование.
Параллельно Белоруссия развернула на границе с Украиной (протяженность 1084 км) так называемые Силы специальных операций. «С целью обеспечения безопасности Республики Беларусь на южном направлении подразделения Сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях», - сообщил начальник белорусского Генштаба Виктор Гулевич.
Силы специальных операций белорусской армии включают в себя наиболее боеспособные части. В них входят 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада (Брест), 103-я отдельная воздушно-десантная бригада (Витебск), 5-я отдельная бригада специального назначения (Марьина Горка в Минской области). Это боевая основа, есть также 742-й полевой узел связи, 91-й батальон охраны и подразделения для выполнения задач особой важности.
«Боевой потенциал Сил специальных операций в Белоруссии представляется крайне высоким, - рассказал «Газете.Ru» экс-командующий ВДВ генерал-полковник Георгий Шпак. - Их основу составляют именно десантные части, где сохранились все лучшие традиции еще советских времен. Сказывается и опыт совместных военных учений в рамках Союзного государства, где отрабатываются задачи различного характера, в которых вырабатываются слаженные действия российских и белорусских подразделений. Это очень мощный и боеспособный армейский кулак, который может выполнять как задачи специального назначения, так и вести общевойсковой бой с применением разных типов военной техники».
«Один из главных уроков - мгновенное задействование в боестолкновениях тяжелой военной техники, танков и артиллерии. Важное значение имеет и поддержка с воздуха. Российские ВДВ успешно применяют подобную тактику, белорусские подразделения спецназа тоже взяли такую тактику на вооружение. Развертывание происходит одновременно с выдвижением техники на передовые позиции», - добавил Шпак.
При этом экс-командующий ВДВ уверен, что цель развертывания состоит не в планировании наступления, а в том, чтобы «купировать возможные провокации со стороны Киева».
Всего Силы специальных операций насчитывают более 6000 человек, которые оснащены самой совершенной техникой, в том числе российского производства - бронеавтомобилями «Тигр», «Богатырь», «Кайман», БТР-80А.
На вооружении бригад ССО имеются также собственные артиллерийские дивизионы и зенитные ракетно-артиллерийские батареи. Для десантирования могут использоваться военно-транспортные самолеты Ил-76, которых всего два (плюс еще 4 гражданских, которые пригодны для использования в военных целях), четыре Ан-26 и вертолеты Ми-8 (в том числе новые российские Ми-8МТБ) в количестве 20 единиц.
«Во всякой военной операции главное - выдержать первый удар. Белорусская армия способна самостоятельно дать отпор почти любому противнику. Но при том условии, что на нее не навалится вся мощь НАТО с поддержкой США. В такой ситуации без поддержки России будет сложно держать оборону даже с задействованием своих лучших и боеспособных подразделений», - рассказал «Газете.Ru» экс-командующий 58-й армией генерал-лейтенант Анатолий Хрулев
«Белорусская армия не создавалась для наступательных операций. Для республики, которая свою военную политику рассматривает исключительно как оборонительную, этого вполне достаточно, при этом потенциал резерва позволяет в считанные дни мобилизовать до 500 тысяч (в том числе 120 тысяч из состава войск территориальной обороны) подготовленных и обученных военнослужащих запаса. Белоруссия располагает порядка 1600 танков (эксплуатируются более 600, остальные на хранении), 2500 бронемашин (действующих 886 БМП и 192 БТР), 1500 артиллерийских систем. Минск подготовил отлично действующий мобилизационный механизм на случай кризса», - резюмировал член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов.
Виктор Сокирко