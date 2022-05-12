AeroVironment поставит барражирующие боеприпасы "Свитчблэйд" ВС Украины

ЦАМТО, 11 мая. Минобороны США 6 мая объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с компанией AeroVironment контракта на поставку инозаказчику барражирующих боеприпасов "Свитчблэйд".

Стоимость контракта составила 17,898 млн. долл. Количество заказанных боеприпасов и версия "Свитчблэйд" не разглашается. Боеприпасы будут поставлены в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) Вооруженным силам Украины.

Работы в рамках данного соглашения будут выполняться на предприятии в Сими Вэлли (шт.Калифорния) и, как планируется, завершатся к 4 мая 2023 года.

Как сообщал ЦАМТО, разработанный в 2011 году "Свитчблэйд" является одним из первых барражирующих боеприпасов, примененных в боевых действиях.

Длина базовой версии "Свитчблэйд-300" составляет около 0,6 м (23,6 дюйма), масса – 2,5 кг (5,5 фунтов), включая боевую часть, продолжительность полета – 15 мин., радиус действия – около 5,4 морских миль (10 км). Оснащенный электрической силовой установкой малогабаритный боеприпас, который переносится в рюкзаке, позволяет с высокой точностью уничтожать живую силу и легкую бронетехнику противника. Транспортно-пусковой контейнер круглого сечения легко интегрируется на наземные, воздушные или морские платформы.

Разработанная в 2020 году версия "Свитчблэйд-600" массой около 22,7 кг может находиться в воздухе более 40 мин. и поражать бронетехнику в радиусе 40 км. Масса комплекта (боеприпас в ТПК и система управления огнем с планшетом и антенной) – 54,4 кг.