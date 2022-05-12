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ЦАМТО

Виктор Хренин: Минск планирует закупку вооружений в рамках российского экспортного кредита

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
Источник изображения: © БелТА

ЦАМТО, 11 мая. Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о планах закупки в рамках российского экспортного кредита "дорогих видов вооружений", которые не производит белорусский ОПК.

Как передает "РИА Новости" со ссылкой на агентство БЕЛТА, данное заявление министр сделал по итогам совещания у главы государства, где рассматривался гособоронзаказ на 2022 год.

"Что касается внешних закупок, Виктор Хренин сказал, что дорогие виды вооружений будут закупаться в рамках российского экспортного кредита", – говорится в сообщении. Поясняется, что "в основном это такие позиции, которые не производятся отечественным военно-промышленным комплексом".

"Такие дорогие виды вооружений, как, например, самолеты Су-30СМ, вертолеты, ЗРК "Тор-М2" – хотя там локализация такая, что средства подвижности тоже наш ОПК производит, – только на это будут тратиться финансовые средства", – сказал министр.

Кроме того агентство приводит слова президента Александра Лукашенко, что власти страны не жалеют средств на поддержание обороноспособности армии. "На поддержание обороноспособности армии мы не жалеем средств, но каждый выделенный рубль должен быть использован разумно, по-хозяйски. Это принципиальнейшее жесткое требование", – подчеркнул белорусский президент.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Белоруссия
Продукция
Tор-М2
Су-30
Проекты
Тор ЗРК
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1 комментарий
№1
12.05.2022 08:32
Цитата, q
дорогие виды вооружений будут закупаться в рамках российского экспортного кредита"
Опять кредит, а предыдущий на 10 млрд. Белоруссия вернула?
Может уже пора обменивать наши вооружения на продукцию белорусских предприятий :
- тракторы
- металлообрабатывающие станки
- тягачи от МЗКТ
- сельхозпродукцию...
А. то не" по братски" получается, мы у них покупаем, а они у нас берут за даром....
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