Сергей Лавров: Москва ценит доверие Алжира в сфере ВТС

ЦАМТО, 11 мая. Москва ценит доверие Алжира в сфере военно-технического сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы говорили о дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества, которое имеет очень прочные корни и хорошие перспективы. Российская Федерация ценит то доверие, которое алжирские друзья оказывают нам в деле укрепления обороноспособности Алжира", – цитирует "РИА Новости" заявление С.Лаврова на пресс-конференции по итогам визита в Алжир.

Также министр заявил, что "многие российские компании заинтересованы в том, чтобы создавать и реализовывать совместные проекты вместе с алжирскими партнерами в таких сферах, как энергетика, минеральные ресурсы, геологоразведка, фармацевтика".

По его словам, эти вопросы будут в центре внимания очередного заседания смешанной межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая планируется в ближайшие месяцы в Алжире.