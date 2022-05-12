Минобороны показало кадры ударов Ка-52 по военным объектам на Украине

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео боевого применения вертолетов армейской авиации в специальной военной операции на Украине.

В ролике показано, как Ка-52 "Аллигатор" снаряжают вооружением, затем машины вылетают на задание. Также продемонстрирована запись с прицельного комплекса вертолета и удары по украинским военным объектам.

"Выполняли задачи на поражение опорных пунктов противника. Выполнили заход и двумя парами отработали, поразили технику и вернулись. Все живы и здоровы", — рассказал командир экипажа вертолета Ка-52.

Он добавил, что в боевых условиях машина показывает себя с очень хорошей стороны, "позволяет буквально перед самым лесом вынырнуть, не дав противнику опознать себя".

Как уточнили в ведомстве, на кадрах внешнего объективного контроля авиационного комплекса показано нанесение внезапного удара с воздуха ракетами по бронетехнике и складам с боеприпасами подразделений ВСУ, в результате которого все цели были уничтожены.

Ка-52 способен незаметно подкрасться к цели в зоне недосягаемости средств ПВО противника, уничтожить ее и на максимальной скорости уйти от возможного ответного огня. Также "Аллигаторы" могут обеспечивать прикрытие войсковых колонн на земле и надежный тыл военно-транспортным вертолётам в воздухе.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению российского Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.