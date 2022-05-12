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ЦАМТО

Дивизион береговых ракетных комплексов "Бал" в Дагестане заступил на боевое дежурство

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Военнослужащий у берегового ракетного комплекса "Бал"
Военнослужащий у берегового ракетного комплекса "Бал".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

ЦАМТО, 11 мая. Военнослужащие ракетного дивизиона берегового ракетного комплекса (БРК) "Бал" Каспийской флотилии (КФл) 8 мая заступили на плановое боевое дежурство по контролю за морской обстановкой на Каспийском побережье в Дагестане.

По прибытии в район выполнения задач военнослужащие развернули боевые посты на подвижном узле связи, а также оборудовали оборонительные позиции и установили контрольно-пропускные пункты на подъездах к территории. После развертывания расчеты успешно применили маскировку техники на местности, провели разведку прибрежной морской зоны.

Для эксплуатации и обслуживания техники были оборудованы технические посты, а также хранилища техники и материальных средств. По окончании подготовительных мероприятий личный состав приступил к несению дежурства и выполнению плановых задач боевой подготовки.

Комплекс "Бал" предназначен для обороны мест постоянной дислокации кораблей, обеспечивающих безопасность в акватории Каспийского моря, а также сухопутных подразделений КФл. Расчеты комплекса могут вести ракетную стрельбу залпами или производить одиночные пуски в заданное время. Большую часть полета ракета летит низко над поверхностью моря, что затрудняет ее перехват и поражение средствами противоракетной обороны, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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