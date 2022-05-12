Индия намерена вооружить истребители Gripen E ВВС Бразилии крылатыми ракетами BrahMos-NG

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Индийцы намерены вывести свою ракету BrahMos на южноамериканский военный рынок, речь идет о ракете воздушного базирования. И вероятный кандидат на покупку имеется - это Бразилия.

По данным прессы, индийская делегация намерена в этом месяце посетить Бразилию и предложить бразильским ВВС сверхзвуковую крылатую ракету BrahMos-NG (New Generation) для оснащения многоцелевых истребителей Gripen, закупаемых в Швеции. По мнению индийцев, данная ракета значительно усилит боевой потенциал истребителей. На сегодняшний день бразильские самолеты оснащаются ракетами IRIS-T и Meteor европейского производства.

О самой ракете BrahMos-NG пока известно мало, эта версия все еще находится в разработке и должна поступить на вооружение индийских ВВС в 2023-2024 годах. По крайней мере так заявлял в прошлом году директор "БраМос" с российской стороны Александр Максичев. Работы идут совместно с российским "НПО Машиностроения".

В отличие от базовой версии крылатой ракеты BrahMos, новая имеет значительно меньшие размеры и может входить в состав вооружений легких истребителей. В Индии планируют оснащать BrahMos-NG национальные истребители Mk.1и Mk.2 Tejas LCA, а также стоящие на вооружении ВВС страны истребители Dassault Rafale, Миг-29UPG, Су-30МКИ и корабельные МиГ-29К. Более тяжелые самолеты смогут нести по три новых ракеты, легкие истребители - одну-две.

Крылатая ракета BrahMos является основной ракетой индийских Вооруженных сил и выпускается сразу в трех вариантах: наземного, морского и воздушного базирования.