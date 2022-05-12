Канада предоставит Украине военную помощь на сумму 38,7 млн. долларов

ЦАМТО, 11 мая. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере 38,7 млн. долл. США, передает "РИА Новости".

"Сегодня (8 мая) премьер-министр объявил о дополнительных мерах и вложениях для продолжения поддержки Украины, в том числе предоставление дополнительной военной помощи в размере 50 млн. канад. долл. (38,74 млн. долл. США) в продолжение недавних поставках артиллерии, боеприпасов и легких бронированных машин гражданского назначения. Новая помощь включает 18 камер высокого разрешения для БЛА, а также их сервисную поддержку и ремонт, спутниковые снимки высокого разрешения на сумму 15 млн. канад. долл. (11,62 млн. долл. США), стрелковое оружие и относящиеся к нему боеприпасы на сумму до 1 млн. канад. долл. (774,848 тыс. долл. США) и дополнительные боеприпасы для гаубиц M777", – говорится в заявлении на сайте премьера Канады.