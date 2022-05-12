Ленд-лиз: попытка номер два

Военный историк Дмитрий Болтенков — о перспективах поставок Киеву вооружения из-за рубежа

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе в защиту демократии на Украине. История повторилась спустя восемь десятков лет. В начале 1941 года тогдашний глава Соединенных Штатов Франклин Делано Рузвельт понял, что финансовые возможности Великобритании по закупке оружия у США для продолжения борьбы с нацистами практически исчерпаны. Он видел, что идет втягивание во Вторую мировую Советского Союза, а также государства, которое ему доверили избиратели. И тогда он придумал схему: мы делаем оружие и военную технику и предоставляем ее нашим союзникам, чтобы они использовали ее в целях отражения агрессии Германии. После окончания боевых действий неиспользованное оружие может быть возвращено в США или оплачено. Таким образом, в экономику США были влиты огромные ресурсы, позволившие наладить производство различных видов вооружения и военной техники. Безусловно, ленд-лиз сыграл немалую роль в деле победы над нацистской Германией. Но с другой стороны, как отмечают некоторые историки и экономисты, таким образом США, наконец, смогли вывести свою экономику из последствий Великой депрессии.

В 2022-м подобный законопроект запустил конгресс США. Сам акт не содержит в себе ничего конкретного: в нем просто сообщается, что президент Соединенных Штатов получает возможность выделения тех или иных систем оружия для поддержки Украины и — внимание — других стран Восточной Европы. Сразу стоит отметить, что без выделения финансовых ресурсов этот документ — простая бумажка с подписью.

Однако даже при условии появления денег данный закон еще не скоро сможет (если сможет вообще) обеспечить выделение Украине значительного объема военных средств.

Почему? В современном экономическом мироустройстве США потеряли большое количество военных технологий. В частности, каким это ни покажется странным, запустить массовый выпуск современных танков и боевых машин это государство не может. В стране остался один танкоремонтный завод, который способен как-то ремонтировать или модернизировать танки. Этот завод находится в городе Лима в Огайо. Последний «Абрамс» был выпущен более 20 лет назад. Не так давно закрытие предприятия в последний момент остановил предыдущий президент Дональд Трамп.

В 2019 году сухопутные войска США сформировали несколько новых танковых батальонов за счет созданных ранее подразделений, а также — за счет уменьшения общего количества танков в организационно-штатной структуре воинских частей. По той же причине не стоит ожидать и другой современной американской бронетехники для Украины. По факту таких систем вооружения не хватает и самим Штатам.

Что же касается авиационных систем — таких как самолеты F-16 или F-35 — их покупатели расписаны на годы вперед. Да и широкая международная кооперация уже сыграла свою злую шутку, когда из программы F-35 были исключены турецкие комплектующие. Не стоит забывать также, что подготовить пилота для элементарного полета на современном истребителе хотя бы четвертого поколения — задача не одного месяца, а уж наладить эксплуатацию комплексов обслуживания данного самолета еще сложнее. Соответственно, американских боевых самолетов Украина в своем небе не увидит.

Несколько лучше обстоит дело в сфере изготовления тяжелого пехотного оружия, такого как комплексы ПТРК «Джавелин» или ПЗРК «Стингер». США могут развернуть широкое производство этих изделий. Но на это нужен долгий промежуток времени, поскольку используется большое количество комплектующих из разных стран. Однако даже имеющиеся поставщики данных систем оружия, как и любого другого тяжелого пехотного вооружения из европейских стран НАТО, не показывают желаемого для Украины и ее покровителей результата. Часть комплексов уничтожается российскими силами в процессе доставки или уже на складах, часть оказывается трофеями. Оставшееся используется по российским силам. Но эффективность современных российских систем защиты оказалось несколько выше, чем представлялось натовским генералам. Способность вертолета Ка-52 отразить полтора десятка пусков ПЗРК или танка выйти целым из боя после попадания шести «Джавелинов» уже доказана. К тому же широкая убыль таких комплексов уже приводит генералов США и НАТО к пониманию того, что поставлять особо уже и нечего.

Поэтому так активно со складов выгребается всё мыслимое и немыслимое оружие наподобие древних бронетранспортеров М113 или артиллерийских систем времен ВМВ из амбаров разных стран. Поэтому идет давление на европейских эксплуатантов советских и российских систем оружия, как Греция и Турция, чтобы они поделились с Украиной. Но и из имеющегося в наличии страны НАТО тоже не могут поставить много — у них и у самих вооружений маловато.

Например, самоходная артиллерийская система PzH2000 была выпущена в количестве порядка трех сотен. В армиях Германии и Нидерландов их около 180, из них только 12 будет поставлено на Украину — семь из Германии и пять из Нидерландов. Это меньше одного полноценного артиллерийского дивизиона.

Так что в настоящее время, да и в ближайшей перспективе, Акт о ленд-лизе — красивая бумажка с печатью и подписью. За ней ничего по сути и нет, кроме пиар-акции президентов США и Украины.

В дальнейшей же перспективе этот документ может сыграть на вытеснение с оружейного рынка стран типа Польши, Словакии или Румынии, а также поставщиков из ФРГ или Франции, и — в будущем — на перевооружение этих стран американскими системами военной техники.