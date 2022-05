Гранатомет «Карл-Густав»: расширение потенциала системы.

Шведский оружейный концерн Saab модернизировал переносной противотанковый гранатомет «Карл-Густав» (Carl-Gustaf). Цель модернизации – расширение спектра применения системы за счет новой технологии управления огнем и программируемых боеприпасов. Презентация разработки прошла перед ​​потенциальными заказчиками примерно из 30 стран в ходе двухдневных практических стрельб 3-4 мая 2022 года на полигоне вблизи шведского города Эребру (Örebro).

Последняя версия гранатомета «Карл-Густав» (Carl-Gustaf M4) получила три новых компонента: модуль управления огнем FCD 558 (Fire Control Device) с вычислителем, прицельную оптику в составе компонентов от Hensoldt и Aimpoint и программируемые осколочно-фугасные боеприпасы HE 448. По данным Saab, HE 448 может связываться с вычислителем модуля управления огнем, используя новый протокол под названием Firebolt («Молния»), и передает данные о типе боеприпаса и температуре пороха. Затем, исходя из этих данных и дальности до цели, модуль FCD рассчитывает наилучшую траекторию. Режимы детонации новых боеприпасов — ударный, с задержкой, или воздушный.

Гранатомета «Карл-Густав» с модулем FCD 558

Дополнительно, FCD 558 также может использоваться с уже выпускаемой номенклатурой боеприпасов. Сам же гранатомет для ночного боя может оснащаться соответствующей оптической насадкой от Theon.

Согласно производителю, новый HE 448 не только имеет большую дальность стрельбы до 1200 м и легче, чем его предшественник HE 441, но и образует больше осколков, покрывающих площадь около 400 кв. м. Кроме того, по сравнению с HE 441 увеличено фугасное действие нового боеприпаса.

На полигоне демонстрировалось применение гранатомета «Карл-Густав» М4 как для борьбы с подразделениями пехоты, так и для поражения танков. В первом случае заряд срабатывал непосредственно над целью и поражал воображаемого противника осколками. Во втором, против танка Т-72 применялись кумулятивные боеприпасы.

По данным производителя, разработка новой базовой версии гранатомета «Карл-Густав» M4 завершена и доведена до рыночной готовности. В декабре 2021 года шведские вооруженные силы стали первым заказчиком боеприпасов HE-448 и модуля FCD 558. Saab 5 мая 2022 года также объявил, что новую систему вооружения уже заказала Дания.

Расчет с системой «Карл-Густав» М4

В дополнение к новой стандартной оптике от Hensoldt с четырехкратным увеличением и коллиматорному прицелу от Aimpoint в будущем клиенты также смогут выбрать оптоэлектронику. С этой целью финский поставщик Senop разрабатывает интегрированный дневной тепловизионный прибор AFCD TI. Как сообщает Senop, окончательная квалификация 1,5-килограммового устройства совместно с Saab запланирована на первый квартал 2023 года. Решение по управлению огнем призвано значительно повысить вероятность поражения неподвижным и движущихся целей первым выстрелом.

Кроме того, специализирующаяся на оптике шведская компания Aimpoint работает над прицелом FCS14 RE. Прицел имеет баллистический вычислитель, позволяющий идентифицировать более 50 типов боеприпасов. Оптика значительно повышает точность, особенно при борьбе с движущимися целями, и весит всего 1,5 кг. В случае интеграции насадки ночного видения вес увеличивается до 2 кг. По утверждению производителя, FCS14 RE может использоваться и с другими видами оружия, а именно: 40-мм автоматическим гранатометом, 12,7-мм пулеметом или 20-мм автоматической пушкой. Согласно планам Aimpoint широкая демонстрация новой оптики состоится на выставке Eurosatory.

Переносной многоцелевой комплекс АТ-4

Помимо гранатомета «Карл-Густав», компания Saab провела боевые стрельбы из нескольких вариантов одноразового переносного комплекса АТ-4, который в больших количествах поставлялся вооруженным силам Украины. Это оружие весом менее 10 кг, в зависимости от версии, пригодно для поражения бронированных или пехотных целей. AT-4 также может использоваться против фортификационных сооружений (бункеров) или для пробивания брешей в препятствиях. Другим вариантом продукции Saab, оптимизированной для борьбы с танками, является система NLAW (подробнее ). Первыми её заказчиками стали ВС Швеции и Великобритании. По данным СМИ, NLAW все еще находится в производстве, по всей видимости, для ВС Швейцарии.

По утверждению главы подразделения переносных противотанковых средств Saab Dynamics Гёргены ЙОХАНССОН (Görgen Johansson) на эту категорию вооружений приходится около пятой части продаж концерна. В настоящее время подразделение обеспечено заказами на ближайшие 2,6 года. Объем инвестиций в исследования и разработки подобной продукции намечено увеличить, а производство расширить. В этой связи планируется привлечь дополнительный инженерный персонал. Преимущества Saab в том, что большинство поставщиков расположены в Швеции или у «очень хороших» союзников.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de