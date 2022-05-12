Финляндия почти в НАТО. Почему это плохо для России

Финляндия вот-вот попросит о членстве в НАТО. Почему это плохая новость для Путина

Старания Путина уменьшить влияние НАТО в Европе привели к обратному эффекту, пишет CNN. Одно из самых опасных последствий для России — перспектива вступления в военный блок Финляндии. Желание этой страны стать членом Североатлантического альянса — плохая новость для Кремля, и вот почему.

Люк МакГи

Военная операция России на Украине привела к обратному эффекту по многим направлениям. Одно из самых опасных последствий для Владимира Путина — всё более вероятная перспектива вступления Финляндии в НАТО.

Ожидается, что североевропейская страна уже на этой неделе заявит о своём интересе стать членом НАТО, после того как Комитет по иностранным делам подготовит ответ на правительственный отчёт по безопасности. Среди возможных решений — вступление в альянс. После этого правительство Финляндии проведёт внеочередное совещание, на котором решит, следовать ли рекомендациям из отчёта по безопасности.

Вполне вероятно, что НАТО предложит стране обсудить вступление в альянс.

Широко распространено мнение о том, что это произойдёт очень быстро, поскольку Финляндия уже отвечает большинству требований, и маловероятно, что кто-либо из членов НАТО будет возражать.

Многочисленные недавние опросы показали, что как минимум 60% финнов выступает за членство в НАТО — большой скачок по сравнению с 30% в предыдущие годы.

Если все пойдет так, как ожидалось, эта страна с населением в почти шесть миллионов человек перекроит карту европейской безопасности невообразимым ранее образом, что может иметь ужасные последствия для России.

До начала военной операции на Украине Путин ясно дал понять, что НАТО слишком приблизилась к России и должна отойти к позициям 1990-х, то есть оставаться на границах, которые были до вступления российских соседей или бывших советских республик в военный блок.

По данным альянса, сейчас у России общая 1200-километровая сухопутная граница с пятью членами НАТО. Присоединение Финляндии означало бы, что страна, с которой у России граница протяжённостью около 1280 километров, формально будет занимать военную позицию США.

Вступление Финляндии в НАТО было бы не только плохой новостью для Кремля, но и подарком для самого Североатлантического альянса. Несмотря на относительно небольшую численность населения, Финляндия — серьёзная военная держава, которая годами неофициально придерживалась позиции Запада. Её армия уже на протяжении нескольких десятилетий использует американскую технику, отвечающую требованиям НАТО, а это значит, что при желании она легко может присоединиться к миссиям альянса.

Идеология "выживания"

Многие думают, что до украинского кризиса Финляндия не вступала в НАТО чисто из прагматизма.

"Финская безопасность всегда основывалась на двух концептах: во-первых, это география и история, а, во-вторых, идеализм и реализм", — заявил CNN бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб (Alexander Stubb).

"В идеальном мире мы хотим сотрудничать с Россией, что неизбежно, поскольку географически это наш сосед. Но мы также знаем из истории, что Россия представляет наибольшую реальную угрозу нашей национальной безопасности. Со временем стало ясно, что Россия хочет создать больше хаоса в нашем регионе, так что сейчас вступление в НАТО — прагматичный вариант", — добавил он.

Исторически Финляндии удавалось совмещать эти реальности: она потакала интересам России в области безопасности, какими бы иррациональными они ни были, и при этом продолжала нести высокие расходы на оборону и закупать оборудование, совместимое с техникой западных союзников.

"Мысль о том, что какая-нибудь западная страна вторгнется в Россию, всегда была абсурдной, но мы пытались свести к минимуму эти опасения, расширяя торговлю и сотрудничая в других областях", — сказал Чарли Салониус-Пастернак (Charly Salonius-Pasternak), ведущий исследователь глобальной безопасности Финского института международных отношений.

Исследователь добавил, что, помимо продвижения такой политики, как призыв на военную службу всех мужчин и высокие расходы на оборону, финские политики настойчиво внушали общественности, что идеалистический образ жизни в Финляндии необходимо поддерживать любой ценой.

"Идеологией Финляндии по умолчанию была идеология выживания. За последние 100 лет мы стали сильной, суверенной страной с высоким уровнем жизни. Нам пришлось пожертвовать землей, чтобы сохранить мир", — заявил Салониус-Пастернак. "Поэтому чрезвычайно важно, чтобы наш образ жизни сохранился, будь то с помощью прагматичной дипломатии или с помощью более жесткой позиции против нашей величайшей угрозы".

Не возникает сомнений, что вступление Финляндии в НАТО станет серьезным ударом для Путина. Это не только повлекло бы за собой дополнительные 1280 километров общей границы с альянсом, но и символически способствовало бы дальнейшему объединению антипутинской коалиции, возникшей после начала операции на Украине. Некогда нейтральные страны теперь финансируют Киев и поставляют ему оружие, а Путин тем временем становится международным изгоем, у которого с каждым днём остаётся всё меньше союзников.

Это также расширило бы влияние НАТО на Северную Европу вплоть до Арктики — региона, который становится всё более важным в геополитическом плане из-за природных ресурсов, стратегического положения и многочисленных территориальных претензий, в том числе со стороны России, Финляндии и США.

Швеция, граничащая с Финляндией на западе, тоже рассматривает возможность присоединиться к альянсу, и вступление Финляндии сделает это еще более вероятным, поскольку две страны находятся на одном и том же пути с начала украинского кризиса.

Российский ответ

Конечно, существуют опасения по поводу того, как Россия отреагирует на желание Финляндии войти в НАТО.

Бывший помощник начальника финской военной разведки Мартти Кари (Martti Kari) заявил CNN, что Россия уже начинает кампанию по дезинформации. "Основная тема крутится вокруг того, что Финляндия — нацистская страна, потому что она боролась против СССР во Второй мировой войне вместе с нацистской Германией", — сказал он.

Кари считает, что Россия может нарушить воздушное пространство Финляндии и помешать её деятельности на море, например, судоходству, а также активизировать свои разведывательные операции против страны.

Хокон Лунде Сакси (Håkon Lunde Saxi), доцент Норвежского университетского колледжа обороны, считает, что любой шаг в сторону финского членства в НАТО "возможно, приведёт к наращиванию российских военных сил вдоль новой границы НАТО с Россией, что само по себе не способствует финской или европейской безопасности".

Однако, по мнению эксперта, преимуществ будет больше, чем "возможных негативных последствий от несколько большего российского военного присутствия у финской границы".

Несмотря на опасения по поводу промежуточного периода, во время которого Финляндия не будет защищена членством в НАТО, а будет вести переговоры, несколько официальных лиц заявили CNN, что они ожидают от членов альянса, особенно Великобритании и США, гарантии безопасности для Финляндии в течение всего процесса.

Финляндия пока не сделала первого шага и не заявила о своем намерении, поэтому ясности еще нет. Но, учитывая общественное одобрение, политическую поддержку и факт того, что Россия уже натворила столько, чтобы её соседи присоединились к ненавистному сопернику, не остаётся никаких сомнений: старания Путина уменьшить влияние НАТО в Европе привели к обратному эффекту.