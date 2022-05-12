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Военное обозрение

США начали поставки на Украину российских вертолетов, закупленных для армии Афганистана

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Источник изображения: topwar.ru

Фото иллюстрационное

Украинская армия в скором времени пополнится вертолетами российского производства Ми-17, поставки Киеву винтокрылых машин организовали США. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

В Вашингтоне во вторник, 10 мая, сообщили о начале отправки на Украину вертолетов Ми-17 российского производства, ранее закупленных американцами для афганской армии, но из-за поспешного бегства из Афганистана туда не попавших. Как заявил представитель Пентагона, начата отправка партии из 11 машин, причем первый вертолет пересек украинскую границу уже 10 мая.

Подчеркивается, что это уже вторая партия вертолетов Ми-17, поставляемая Киеву, в первую вошли пять винтокрылых машин. Только вот когда они были отправлены на Украину сведений нет. Видимо американцы предпочитают не сильно распространяться о поставках такой техники. После того как США анонсировали поставки Ми-17 Украине, Россия выразила протест, заявив о незаконности такой сделки. В США протест проигнорировали, но передачу машин решили провести без лишней помпы.

Учитывая, что 5 вертолетов Киев уже получил, а во вторую партию входит 11 машин, в общей сложности ВВС ВСУ пополнятся 16 новыми вертолетами Ми-17В5, именно такую модификацию США закупали для Афганистана.

Между тем в Вашингтоне подтвердили, что США более выгодно поддерживать Украину поставками вооружений и консультациями на переговорах, чем вести диалог с Россией. По словам официального представителя Белого дома Джен Псаки, это "более конструктивно" с точки зрения нынешней администрации во главе с Байденом.

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Страны
Афганистан
Россия
США
Украина
Продукция
Ми-17
Ми-17В5
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