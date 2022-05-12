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В США назвали украденную у F-35 технологию китайского J-20

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Источник изображения: Twitter/The official Twitter Lockheed Martin F-35 Lightning II

В результате хакерской атаки Китай для своего истребителя пятого поколения J-20 украл у США ряд технологий F-35, пишет 19FortyFive.

Американское издание отмечает, что утечка секретных сведений произошла через австралийского подрядчика, работавшего над программой F-35.

В публикации одним из наиболее заметных аспектов сходства J-20 с F-35 называется электрооптическая система наведения, первая в мире сочетающая в себе инфракрасный датчик переднего обзора и круговую инфракрасную систему поиска и слежения, что позволяет обеспечить пилотов возможностью точного наведения ракет типа «воздух-воздух» и «воздух-земля».

В издании уверены, что «китайцы обязательно будут использовать любые возможные средства для расширения возможностей своих новых боевых самолетов».

В январе изданию Defense News научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Эмили Хардинг заявил, что использование телекоммуникационного оборудования стандарта 5G китайской компании Huawei в случае приобретения ОАЭ истребителей пятого поколения F-35 предоставит Пекину возможность получить много информации о том, как работает самолет США.

В апреле 2018 года издание Task & Purpose рассказало о «русской ДНК» у F-35, полученной от советского самолета вертикального взлета и посадки Як-141.

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Страны
Китай
ОАЭ
США
Продукция
F-35
J-20
Як-141
Проекты
Истребитель 5 поколения
ИТ
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