The Week: НАТО несет большую часть вины за конфликт на Украине

Закройте двери НАТО для Украины. Навсегда

The Week считает, что НАТО несет вину за украинский кризис. Игнорировать законные требования России по безопасности было нельзя. На этом настаивал даже нынешний директор ЦРУ Бернс. Автор пишет, что обострение конфликта для Вашингтона опасно. Путь его решения – нейтралитет Украины, недопущение ее в НАТО и переговоры о выводе российских войск.

Жесткая военная спецоперация России на Украине вызвала жаркие дебаты по поводу НАТО, которые на прошлой неделе перекинулись и в Сенат США. Некоторые их участники утверждают, что расширение НАТО на восток ускорило конфликт, создав угрозу для безопасности России. Другие возражают, говоря что, поскольку альянс носит чисто оборонительный характер, единственная "угроза", которую он представляет, — это угроза имперским амбициям президента России Владимира Путина.

Последний аргумент ошибочен. Независимо от того, угрожала ли НАТО России или нет, Путин был убежден, что угрожает, и это его убеждение повлияло на его решение о начале спецоперации. Более того, эти опасения Путина были вполне предсказуемыми, и войны можно было бы избежать, если бы Вашингтон отнесся к ним серьезно.

В преддверии спецоперации Белый дом отказался обсуждать с Москвой вопросы о расширении НАТО. Высокопоставленный чиновник администрации советник госдепартамента Дерек Шолле поддержал этот отказ. "НАТО — это оборонительный союз. НАТО не представляет угрозы для России", — сказал он, подразумевая, что этот вопрос не касается России.

В том же духе Иво Даалдер, бывший постоянный представитель США при НАТО в 2009-2013 годах, сказал, что организация "представляет собой оборонительный альянс, и не только в теории, но и на практике является таковым".

Но за несколько лет до этого, в 1999 году, тот же Даалдер написал доклад, в котором отражал "эволюцию НАТО от союза коллективной обороны к организации, занимающейся прежде всего урегулированием кризисов". Он размышлял об условиях для применения силы этим новым, более продвинутым НАТО: "Традиционные критерии - самооборона от вооруженного нападения на территорию любого члена Североатлантического союза слишком узки".

Даалдер заметил, что НАТО применила военную силу в Боснии и Косово, "даже несмотря на то, что обязательство альянса по коллективной обороне в соответствии со статьей 5 не стояло напрямую в повестке дня". Он заявил тогда, что "без сомнений" НАТО может применить силу, и выдвинул тезис о том, что НАТО следует подчеркнуть "свою принципиальную готовность участвовать во всем спектре возможных военных миссий". Несколько недель спустя НАТО начало бомбить Сербию, чтобы наказать ее за нарушения прав человека.

В 2011 году НАТО снова применила военную силу вне рамок действия статьи 5, на этот раз против Ливии. Введенная НАТО бесполетная зона подучила поддержку ООН, но ее имплементация превратилось в операцию по смене режима. "Народ Ливии избавился от диктатора, — заявил тогдашний вице-президент Байден через несколько часов после того, как ливийский лидер Муаммар Каддафи был убит. - НАТО сделала все правильно… Это явилось рецептом того, как вести себя с миром, когда мы идем вперед".

Даже если бы НАТО был "оборонительным альянсом", вступление в альянс Украины затронуло бы интересы безопасности России. Перед началом спецоперации Путин разъяснил, почему, по его мнению, Украина в НАТО будет представлять для Москвы непосредственную угрозу. Поскольку Запад не признает присоединение Крыма Россией, рассуждал он, любой конфликт там может рассматриваться как нападение России на Украину, что приведет к срабатыванию статьи 5.

И это не были разглагольствования "сумасшедшего". В 2008 году посол в России и нынешний директор ЦРУ Уильям Бернс сообщал в Вашингтон, что "вступление Украины в НАТО явится нарушением самой яркой из всех "красных линий" для российской элиты (а не только для Путина)". За два с половиной года общения в России со сторонниками жесткой линии, либералами и всеми, кто находится между ними, Бернс не смог "найти никого, кто рассматривал бы Украину в НАТО как нечто иное, чем прямой вызов интересам России".

А в Вашингтоне аналитик разведки Фиона Хилл советовала президенту Джорджу Бушу не приглашать Украину в НАТО. "Таким образом вы просто показываете мне, что вы противник свободы и демократии", — отрезал вице-президент Дик Чейни.

Буш встал на сторону Чейни. На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году Буш оказывал давление на сопротивляющихся европейских лидеров, чтобы они включили Украину в План действий по членству (ПДЧ) — программу, которая готовит страны к членству в военном союзе. НАТО так далеко все-таки не пошла, но заявила, что Украина когда-нибудь присоединится к альянсу. Впоследствии Путин не один раз предупреждал, что Москва будет рассматривать Украину в НАТО как "прямую угрозу" себе.

Не сумев превратить Украину в члена НАТО, США превратили ее в аванпост альянса, предоставляя ей военную помощь на миллиарды долларов, проводя совместные военные учения, осуществляя тайные военизированные учебные программы, обмениваясь разведданными и даже участвуя в кибероперациях против российского правительства. США создали для Украины наихудший из возможных вариантов существования — в качестве своей марионетки-провокатора на пороге России, но без натовского зонтика безопасности.

Путин несет ответственность за российскую спецоперацию на Украине. Но перспектива вступления Украины в НАТО обострила восприятие Москвой этой угрозы и сделала геополитический взрыв более вероятным. Тот факт, что США отказались обсуждать этот вопрос с Россией, особенно загадочен с учетом того, что западные лидеры в частном порядке заявили руководству в Киеве, что "вы не будете членом НАТО". Более рациональной дипломатической стратегией было бы объявление о том, что НАТО не включит Украину в ПДЧ до тех пор и при условии, что Россия не атакует.

Мы никогда не узнаем, могла ли серьезная дипломатия предотвратить войну, но пока она все же может разрешить возникший кризис. Администрация Байдена должна работать с европейскими союзниками таким образом, чтобы добиться урегулирования, которое сделает Украину нейтральным государством. Для Украины сохранять хотя бы формальный нейтралитет гораздо лучше, чем быть полем битвы великих держав. И это работает в обоих направлениях.

Если Россия выведет все свои вооруженные силы и перестанет вмешиваться в дела своего меньшего соседа, двери НАТО должны остаться для Украины закрытыми.

Автор: Эндрю Дэй (Эндрю Дэй)