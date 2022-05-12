Войти
ИноСМИ

Турция играет на краю пропасти

435
0
0
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом.
Источник изображения: © POOL

Турция между Россией и Западом: игра на краю пропасти

С начала российской спецоперации на Украине турецкое государство закрепило за собой важные позиции, сумев завоевать доверие обеих сторон в качестве посредника в переговорном процессе, пишет Al Mayadeen. Но эта политика балансирования между Россией и Западом может закончиться провалом, предостерегает автор статьи.

Висам Исмаил (وسام إسماعيل)

Российская спецоперация на Украине закрепила в мировом общественном сознании идею необходимости пересмотра констант, определяющих поведение глобальных и региональных держав с момента распада Советского Союза, и поиска новых основ внешней политики.

Региональный баланс на Ближнем Востоке основывается на идее учета жизненно важных интересов Соединенных Штатов с возможностью игнорировать позицию других крупных игроков, таких как Россия, Китай, Евросоюз и региональные державы. Россия осмелилась применить военную силу в отсутствие международного консенсуса, что породило сложности, требующие серьезной оценки возможных выгод и рисков. Все это произошло в международных реалиях, где существует множество центров силы и источников угроз.

Кризис на Украине имел тяжелые экономические последствия для всего мира, включая ближневосточные государства, и теперь большинство пытается обрести иммунитет от негативных последствий этого кризиса. Ряд стран, в том числе Турция, смогли закрепить за собой позиции, дающие право внести свой вклад в формирование новых основ международного баланса, переживающего последствия российской спецоперации.

Стратегическое расположение рядом с Россией, Украиной и Европой, контроль над жизненно важными проливами, тесные отношения с Москвой и Киевом в дополнение к членству в НАТО и стратегическим отношениям с Соединенными Штатами — все это указывает на необходимость тщательно планировать свои шаги и выверять позицию. От этого зависит ситуация в самой Турции и остальном регионе.

С начала российской спецоперации на Украине турецкое государство сумело закрепить за собой очень важную роль, завоевав доверие обеих сторон в качестве посредника в переговорном процессе. Благодаря точным оценкам текущей ситуации и возможных последствий, турецкие власти не поддались западной истерии и, несмотря на закрытие проливов Босфор и Дарданеллы для вооружённых сил, не присоединились к антироссийским санкциям. По мнению Анкары, вариант с санкциями негативно влияет на ход урегулирования кризиса, а также не представляет собой эффективный инструмент сдерживания такой крупной державы, как Россия. Наконец, санкционная политика может спровоцировать дальнейшую эскалацию и подорвать любые попытки разрешения конфликта.

В то же время турецкое государство могло рассчитывать, что приверженность европейской позиции станет козырем, который проложит путь к вступлению Анкары в Евросоюз.

Однако мы наблюдаем дистанцирование турецких властей от политики НАТО. Вместо участия в реализации натовского плана по погружению России в трясину, подобную афганской войне, и попыток изолировать ее и разрушить экономику страны, лишив ее ресурсов для осуществления поставленных задач, Анкара сделала выбор в пользу взвешенной политики. Последняя исходит из необходимости поддержания отношений с обеими сторонами конфликта.

Анализ внешней политики турецкого государства с момента его основания не указывает на его приверженность системам коллективной безопасности и нормам международного права как основу подхода к международным отношениям. Внешнеполитическая стратегия турецкого государства характеризуется прагматизмом, где главное значение имеют национальные интересы. Она основана на идее поддержания органичных отношений с Западом и НАТО и поиске региональной роли, посредством которой оно может влиять на глобальный баланс сил.

Стремление играть роль за пределами границ турецкого государства площадью 783 000 квадратных километров, включая оккупацию части сирийской и иракский территории, а также развитие отношений со странами, имеющими с ним исторические или культурные связи (Ливия, Азербайджан и государства у южных границ России), является естественным с точки зрения стратегических интересов.

Анализируя предпосылки нынешней позиции Анкары, можно сказать, что приверженность европейской политике в отношении украинского кризиса не принесет желаемой пользы турецкому государству. Так, оно внесло свой вклад в облегчение миграционной ситуации в Европе, приняв поток сирийских беженцев, однако это не способствовало вступлению Турции в Европейский Союз. Более того, турецкие военные операции в Сирии не получили одобрение НАТО и Соединенных Штатов.

Если мы добавим к этому недоверие, серьезно повлиявшее на отношения между НАТО, европейской и американской сторонами и Турцией после ракетного кризиса вокруг комплексов С-400 и развивающегося сотрудничества с российским государством в Сирии, то сможем лучше понять причины нынешней политики Анкары.

Что касается Москвы, то турецкое государство не выступает с инициативами, которые можно было бы отнести к той или иной форме поддержки, способствующей достижению целей спецоперации России на Украине. Закрытие турецких проливов для военных кораблей всех держав было нацелено, в частности, на российские военно-морские силы и в первую очередь отражало позицию НАТО.

Поэтому, хотя турецкое государство занимает нейтралитет и воспользовалось правами в соответствии с конвенцией Монтрё, предыстория решения о закрытии проливов неотделима от попыток умиротворить Запад, ищущий способы наказать российское государство и заставить его остановить военную операцию.

С точки зрения прагматизма турецкой политики решение закрыть воздушное пространство для российских самолетов, перевозящих силы в Сирию, можно классифицировать как отсутствие признаков решения и следствие настойчивости российского государства в достижении целей, поставленных им в начале операции. Все это побудило турецкое государство попытаться выйти из дипломатического тупика, а также ответить на усиление налетов российской авиации на территорию Хамы и Идлиба в Сирии.

Соответственно, можно заключить следующее: роль Турции в кризисе между Россией, а также Украиной и странами Запада, выходит за рамки нейтралитета, необходимого для успешного посредничества в целях завершения спецоперации Москвы на Украине, а также достижения целей турецкого внешнеполитического проекта. Основой последнего является жизненно важное пространство, гарантирующее турецкому государству передовые позиции в международной системе.

Таким образом, любой дисбаланс в решениях турецкого государства и противоречивая реакция заинтересованных стран приведет к негативным последствиям. И тогда Анкара превратится из влиятельного посредника в игрока, который может потерпеть провал из-за своей политики балансирования между российским государством, с одной стороны, и своим положением в НАТО, с другой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Китай
Ливия
Россия
Сирия
США
Турция
Украина
Продукция
С-400 Триумф
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
01.06.2021
Sabah (Турция): по мере приближения встречи Эрдогана и Байдена...
28.10.2020
Союзничек…
07.10.2020
Закавказье: султан и дроны
30.07.2020
Sözcü (Турция): важное заявление министра Акара об С-400 и F-35
20.03.2019
Le Figaro (Франция): зачем до сих пор нужна НАТО?
03.02.2010
Российское оружие не сдает позиций
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.05 10:12
  • 3
Российский двигатель для "Суперджета" завершил стендовые испытания - ОДК
  • 12.05 10:12
  • 2
ПВО в Курской области сбила украинский беспилотник
  • 12.05 10:08
  • 1
Гранатомет «Карл-Густав»: расширение потенциала системы
  • 12.05 09:55
  • 25693
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.05 09:46
  • 1
Россия завершила испытания двигателя импортозамещенного Sukhoi Superjet 100
  • 12.05 09:39
  • 1
Спущен на воду первый опытный образец американского подводного аппарата Orca XLUUV
  • 12.05 09:27
  • 1
Запад уничтожит Москву и Петербург менее чем за две минуты
  • 12.05 09:07
  • 7
Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"
  • 12.05 08:32
  • 1
Виктор Хренин: Минск планирует закупку вооружений в рамках российского экспортного кредита
  • 12.05 04:55
  • 13
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 12.05 04:50
  • 23
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 11.05 23:23
  • 14
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 11.05 19:50
  • 13
Российская ПВО сбила три украинских самолета и 14 беспилотников
  • 11.05 17:22
  • 70
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 11.05 09:30
  • 1
В белорусскую армию начнут поставлять модернизированные ракетные комплексы