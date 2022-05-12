Лукашенко рассчитывает оставить российские комплексы С-400 и "Искандер-М" в Белоруссии

Минск. 10 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Минск рассчитывает оставить у себя российские комплексы противовоздушной обороны С-400 и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Мы с Россией договорились, что, наверное, мы оставим С-400, которые у нас есть", - сказал Лукашенко во вторник на совещании по гособоронзаказу.

"Он (С-400) из Минска будет видеть до Берлина. Это оружие, которое предназначено для крупных армий, территорий. Допустим, как российская. А нам видеть, что там, в Берлине, может быть, и не надо. Да и С-300, которыми мы вооружены, достаточно хорошее современное оружие. Практически как С-400. Но С-400 - хорошая техника. Мы ее видели и в этой операции (на Украине)... Мы договорились с министром обороны, что он просто завтра подготовит несколько групп ребят, которые будут владеть этой техникой", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он заявил о планах приобрести у России ракетные комплексы "Искандер".

"Это очень нужное нам оружие. Оно у нас сегодня есть. И опять же я договорился с россиянами, что мы покупаем у них "Искандеры". Они выводиться из Беларуси не будут. Они могут быть задействованы для обороны нашего пространства", - сказал Лукашенко.

"Думаю, для армии это хорошее вооружение. Это говорит о том, что наша армия способна будет воевать и нанести противнику неприемлемый ущерб. Так, как мы и планировали. Мы же реалисты, понимаем, что победить НАТО нам не удастся. А вот ущерб нанести, особенно тем территориям, с которых нас будут атаковать, у нас это оружие все есть. Это оружие, которое покрывает всю территорию Польши и до Балтики. Я не говорю уже о прибалтийских государствах. И практически Украину за Киев. Я, упаси бог, не намекаю ни на что, но чтобы понимали дальность стрельбы того оружия, которое у нас есть", - заявил Лукашенко.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы", "Ростех"). Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.

"Искандер-М" предназначен для поражения командных пунктов и объектов инфраструктуры противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, реактивных систем залпового огня, самолетов и вертолетов на аэродромах.

Система С-400 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения. По официальным данным, система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров. По словам российских военных, для развертывания С-400 в боевое положение необходимо менее пяти минут.