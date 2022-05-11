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Военный парад в честь Дня Победы в Москве

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Оригинал взят у коллеги saidpvo в День Победы в Москве

Парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся 9 мая 2022 года на Красной площади в Москве.

Под мелодию из песни "Священная война" группа батальона почетного караула Преображенского полка вынесла на площадь российский флаг и Знамя Победы - красный стяг, водруженный над Рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в 1945 году.

Главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков командует Парадом.

Принимает Парад министр обороны РФ Сергей Шойгу.

9 мая по Красной площади прошли 33 парадных расчета, в составе которых офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, Кронштадтского кадетского корпуса и участников всероссийского движения "Юнармия", а также представители других силовых ведомств и Всероссийского казачьего войска. Парадную "коробку" военнослужащих-женщин в 2022 году представят курсантки шести военно-учебных заведений: Военного университета, Военной академии связи, Военной академии материально-технического обеспечения, Военно-космической академии, Военной академии Воздушно-космической обороны и Военной академии радиационной, химической и биологической защиты.

Прохождение военной техники возглавил легендарный Т-34-85. Также по брусчатке пройдут современные танки Т-72Б3М, Т-90М "Прорыв" и Т-14 "Армата". Гости Парада увидели боевые машины пехоты "Курганец-25", БМП-2 "Бережок", БМП-3, бронемашины "Тайфун-К 4х4", "Тайфун-ВДВ", "Тигр-М" и самоходные артиллерийские установки "Мста-С". В Параде Победы также приняли участие оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", комплексы ПВО С-400, "Бук-М3" и "Тор-М2", пусковые установки ПГРК "Ярс" и робототехнические комплексы "Уран-9".

Т-34-85

"Тайфун-ВДВ"

"Тайфун-К 4х4" с боевым модулем

"Тайфун-К 4х4"

БМП-2М "Бережок"

БМП-3

БМП "Курганец-25" с БМ "Эпоха"

Т-72Б3М

Т-90М "Прорыв"

Т-14 "Армата"

БТР-82А

РСЗО "Торнадо-Г"

ОТРК "Искандер-М"

САУ 2С19М "Мста-С"

ЗРК "Тор-М2"

ЗРК "Бук-М3"

ЗРС С-400 "Триумф"

БМД-4М

БТР-МДМ "Ракушка"

Роботизированный ударный комплекс "Уран-9"

ПГРК "Ярс"

Защищенный автомобиль "Тигр-М" с БМ "Арбалет"

БТР "Бумеранг"

Завершение Парада.

Летная часть Парада, к сожалению, была отменена по сложным погодным условиям в районах базирования участников полетов.

Пролет авиации можно посмотреть в нашем репортаже от 4 мая - Боевая авиация на Параде Победы в Москве и во время генеральной репетиции - Парад Победы в Москве.

Еще раз, друзья, поздравляю вас и ваших близких с праздников Великой Победы!

Фоторепортаж подготовлен при поддержке информационного портала БМ24.

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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Армата
БМД-4
БМП-2
БМП-2М
БМП-3
БТР-82
БТР-82А
БТР-МДМ Ракушка-М
Бук-M3
Град РСЗО
Искандер
Курганец-25
Мста-С
С-400 Триумф
Т-72
Т-72Б
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