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Интерфакс-АВН

Лукашенко договорился с Россией оставить в Белоруссии С-400 и "Искандеры"

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Зенитная ракетная система С-400 «Триумф» на военных учениях «Союзная решимость»
Зенитная ракетная система С-400 «Триумф» на военных учениях «Союзная решимость».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Минск. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Белоруссия рассчитывает оставить у себя российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и "Искандеры", а также купить у России дополнительные, заявил президент Александр Лукашенко.

"Мы с Россией договорились, что, наверное, мы оставим С-400, которые у нас есть. Он из Минска будет видеть до Берлина. Это оружие, которое предназначено для крупных армий, территорий. Допустим, как российская. А нам видеть, что там, в Берлине, может быть, и не надо. Да и С-300, которыми мы вооружены, достаточно хорошее современное оружие. Практически как С-400. Но С-400 хорошая техника. Мы ее видели и в этой операции (на Украине)... Мы договорились с министром обороны, что он просто завтра подготовит несколько групп ребят, которые будут владеть этой техникой", - сказал Лукашенко во вторник на совещании по гособоронзаказу, его цитирует пресс-служба президента.

Глава государства также заявил о планах приобрести у России ракетные комплексы "Искандер". "Это очень нужное нам оружие. Оно у нас сегодня есть. И опять же я договорился с россиянами, что мы покупаем у них "Искандеры". Они выводиться из Беларуси не будут. Они могут быть задействованы для обороны нашего пространства", - сказал Лукашенко.

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Страны
Белоруссия
Германия
Россия
Украина
Продукция
Искандер
С-300
С-400 Триумф
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