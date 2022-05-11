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Техкульт

Очки MAGIC AI помогут военным медикам работать на поле боя

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MAGIC AI


Агентство DARPA поручило одному из ведущих оборонных подрядчиков Raytheon BBN разработку устройства дополненной реальности с элементами искусственного интеллекта MAGIC AI, с помощью которого военные врачи смогут более эффективно оказывать помощь раненым на поле боя.

Дело в том, что американские военные врачи, будучи хорошими специалистами общего профиля, не имеют достаточной подготовки в оказании специализированных видов медицинской помощи. MAGIC AI научит их, как выполнять до полусотни различных медицинских процедур. MAGIC AI представляет собой VR-очки, оснащенные аудио- и видеосенсорами, которые при «подсказке» ИИ помогут проконтролировать сложившуюся ситуацию и проконсультировать военного врача относительно его дальнейших действий. В Raytheon BBN пояснили, что такое станет возможным после того, как MAGIC AI пройдет курс машинного обучения, куда входит овладение специальными навыками на базе 2500 видеороликов и около 50 млн. изображений. По завершении курса обучения MAGIC AI станет своеобразным «суфлером», делающим голосовые и видео-подсказки медику в соответствии со сложившейся ситуацией. В частности, устройство может предлагать различные схемы оказания помощи и лечения с одновременной фиксацией времени и определения дозы необходимых пострадавшему лекарств.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
DARPA
Raytheon
Проекты
AI
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