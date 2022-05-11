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Интерфакс-АВН

Комитет парламента Финляндии по обороне высказался за вступление страны в НАТО

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Флаг Финляндии
Флаг Финляндии.
Источник изображения: © Flickr / Haprog

Хельсинки, 10 мая. ИНТЕРФАКС - Комитет по обороне парламента Финляндии на заседании во вторник высказался за членство страны в НАТО.

"Мы думали о том, как максимально обеспечить безопасность Финляндии и финнов. Наша собственная сильная оборона обеспечивает хорошую основу для этого, но этого уже недостаточно в нынешней ситуации и перед лицом действий России. По этой причине мы считаем, что членство в НАТО является лучшим решением для безопасности Финляндии", - заявил председатель комитета Петтери Орпо.

По его словам, комитет не выдвигает национальных условий членства, т.е. отдельных условий в НАТО.

Против позиции комитета по обороне выступил только депутат от входящего в коалицию Союза левых сил Маркус Мустаярви, представивший особое мнение на 16 страницах.

Решение Финляндии подать заявку на членство в военном альянсе НАТО ожидается на этой или на следующей неделе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Проекты
NATO
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