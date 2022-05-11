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Газета.ru

«Важно накормить солдата»: Лукашенко рассказал, чему его научила спецоперация

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Источник изображения: gazeta.ru

Лукашенко заявил, что Белоруссия извлекла уроки из военной спецоперации России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны извлекли уроки из военной спецоперации России. Поэтому Минск по-новому взглянул на принципы вооружения своей армии. По словам Лукашенко, события на Украине показывают, что только войска, обладающие современным высокоэффективным оружием, способны решать поставленные задачи.

Уроки спецоперации

«Скажу откровенно, мы тогда по-другому видели и свою армию и прежде всего вооружение нашей армии. И опять же, абсолютно откровенно, военная операция России в Украине нас многому научила. С первого дня этой операции я требовал от руководства Министерства обороны, от вас всех с учетом уроков войны определиться, какая война будет в Беларуси, если не дай бог, и какое оружие нам нужно будет для нашей армии, если вдруг нам придется с оружием в руках защищать свою страну», - приводит "СБ. Беларусь сегодня" слова Лукашенко на совещании по вопросу государственного оборонного заказа на 2022 год.

Он отметил, что благодаря полученным урокам изменился подход руководства страны к численности и вооружению белорусской армии.

«В сложившейся обстановке данная повестка как никогда актуальна. События в Украине наглядно показывают, что только войска, обладающие современным высокоэффективным оружием и обязательно нужным для нашей территории оружием, средствами жизнеобеспечения, топливом и продовольствием, способны решать поставленные задачи», - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что его страна всегда уделяла большое внимание наличию современных автоматов, танков, самолетов. Но события на Украине показывают, что «не менее важно накормить солдата, вовремя подвезти боеприпасы, развернуть медицинские пункты».

«Тыловое обеспечение в современной, казалось бы, суперреволюционной, модернизированной армии сегодня, как и прежде, играет важнейшую роль», - заключил он.

Никто не должен застать врасплох

Лукашенко также напомнил о масштабных учениях НАТО вдоль границ Беларуси, отметив, что по этому поводу звучат разные фейки, рассуждения, предположения.

«Я не скрывал никогда и не скрываю: министру обороны, Генштабу поставлена задача - мы должны предусмотреть все. Во-первых, мы должны видеть, что на сопределе происходит, пограничники очень много информации дают, Комитет госбезопасности. Да и военные видят, что происходит. Разведка должна работать. Нас никто не должен застать врасплох - урок прошлой войны. Мы не агрессоры, ни на кого не собираемся наступать, но порох не только надо держать сухим на перспективу, но и сегодня ухо надо держать востро. Надо видеть, что предпринимают рядом с нашими границами наши соперники, и реагировать», - считает президент.

По его словам, в этом и состоит смысл начатой на прошлой неделе внезапной проверки Вооруженных сил Белоруссии.

«Вот представьте, агрессия. Как она будет совершаться с западной или южной территории? Мы несколько сценариев видим. И соответственно этим сценариям, если, не дай бог, так будут развиваться события, мы должны отвечать. Немедленно ставится подразделениям, частям задача выдвинуться туда и туда, перекрыть дороги, направление вероятного движения противника. Так мы и действуем сегодня», - пояснил он.

Отечественный производитель

Президент Белоруссии уверен, что при оснащении армии следует опираться на отечественного производителя.

«Оборонно-промышленный комплекс является одним из важнейших высокотехнологичных секторов белорусской экономики. И, естественно, опираться мы должны на отечественного производителя вооружений. Известными отечественными брендами остаются автоматизированные средства управления войсками, разработки холдинга «АГАТ», оптика производства «Пеленга» и БелОМО, а также тягачи производства МЗКТ», - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, широкое признание на мировом рынке получили созданные белорусскими специалистами радиоэлектронные средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

«Электроника для нас тоже была одним из умных секторов экономики в советский период. Видите, как она нам сегодня пригодилась. Хорошо, что все сохранили. Ракетный комплекс «Полонез», зенитный ракетный комплекс средней дальности «Бук-МБ» - вообще красавец, показывает очень хорошую надежность и эффективность - и ракеты к нему, ручные гранатометы, стрелковое оружие и боеприпасы свидетельствуют о серьезном научном и производственном заделе нашего оборонно-промышленного комплекса», - рассказал глава государства.

Президент также отметил работу над созданием роботизированных средств огневого поражения, ударных беспилотных комплексов и противотанковых управляемых ракет. Лукашенко добавил, что в войска поступают новейшие зенитные ракетные комплексы «Тор-М2», радиолокационные станции «Противник», «Сопка», «Восток», «Роса», комплексы радиоэлектронной борьбы «Гроза».

Кроме того, Лукашенко заявил о договоренностях с Россией о помощи Минску в сфере ракетного производства. По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты с президентом России Владимиром Путиным. И теперь в Белоруссии создают ракету образца российского «Искандера».

«При мне президент поставил задачу [главе "Роскосмоса"] Дмитрию Рогозину немедленно оказать поддержку, чтобы мы не создавали велосипед, чтобы мы могли задействовать опыт разработчиков, ракетчиков Российской Федерации, которые делали «Искандер», - подчеркнул президент Белоруссии.


Мария Шустрова

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