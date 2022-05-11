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Военное обозрение

США и Германия требуют от Греции передать Украине около 130 БМП-1 из наличия греческой армии

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БМП-1 греческой армии с "Браунингом" М2НВ

Источник изображения: topwar.ru

Украина может получить более сотни боевых машин пехоты БМП-1 из наличия греческой армии, если Вашингтон и Берлин уговорят Афины. Как сообщает греческая пресса, США и Германия значительно усилили давление на правительство страны.

По имеющимся данным, США и Германия выступают за передачу Украине 130 БМП-1 из наличия ВС Греции, а также стоящих на вооружении армии зенитных комплексов советского производства. Речь идет о ЗРС С-300, ЗРК Тор-М1 и "Оса-АК". Причем в последние две недели давление на Афины только усилилось.

Как сообщает издание Efimerida ton Syntakton, грекам удалось отклонить настойчивые требования американцев и немцев, прикрывшись турецкой угрозой. Но это только в отношении зенитных комплексов, да и то временно. В отношении боевых машин пехоты такой номер не прошел, США и Германия требуют от Греции передать Украине около 130 БМП-1, вместо которых немцы обещают поставить БМП Marder 1A5 из наличия Бундесвера. Однако окончательного решения Афины пока не приняли.

Кроме того, имеется прямое обращение Украины, которая запросила поставку ПЗРК Stinger и противокорабельных ракет Harpoon, но в отношении этих вооружений Греция обсуждение не ведет.

Стоящие на вооружении греческой армии БМП-1 были получены Грецией в начале 90-х годов после объединения Германии и расформирования Национальной народной армии ГДР. Тогда грекам досталось 500 боевых машин пехоты, произведенных по советской лицензии на восточногерманских предприятиях. Перед передачей БМП были доведены до европейских стандартов: на них установили новые радиостанции, дымовые гранатометы, а также поворотники, зеркала заднего вида и т.д. При этом были демонтированы устаревшие противотанковые комплексы 9K11 "Малютка", а вместо них уже в Греции на башнях стали устанавливать 12,7-мм пулеметы М2НВ. На части машин вместо башен с 73-мм орудиями 2A28 были установлены 23-мм ЗУ 23-2.

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Страны
Германия
Греция
США
Украина
Продукция
2A28
9M14 Малютка
Harpoon ПКР
Stinger
БМП-1
Оса-АКМ
С-300
Тор-М1
Проекты
Тор ЗРК
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