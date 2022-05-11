В двух районах Белоруссии сформируют территориальную оборону

Минск. 10 мая. ИНТЕРФАКС - В рамках проводимой в белорусской армии проверки в Брестской и Гродненской областях сформируют территориальные войска, сообщили в министерстве обороны Белоруссии.

"В рамках проверки органов управления территориальной обороны, проводимой под руководством начальника генерального штаба вооруженных сил - первого заместителя министра обороны республики Беларусь, с 10 мая 2022 года исполнительными комитетами Брестской и Гродненской областей осуществляется формирование территориальных войск Кобринского и Лидского районов соответственно". - проинформировали в пресс-службе Минобороны.

Из запаса на военные сборы планируется призвать около 430 человек. "По окончании формирования воинских частей территориальных войск призванный личный состав приступит к выполнению задач по охране и обороне важных объектов", - говорится в сообщении.