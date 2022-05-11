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Интерфакс-АВН

В Минске сообщили об усилении группировки войск вблизи границы в связи с наращиванием военного контингента стран Запада

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Т-72Б3 ВС Белоруссии
Т-72Б3 ВС Белоруссии.
Источник изображения: МО РБ

Минск. 10 мая. ИНТЕРФАКС - В Белоруссии озабочены наращиванием военного контингента стран Запада вблизи своих границ, в связи с чем усиливают свою группировку войск в приграничных районах и проводят второй этап внезапной проверки внезапной проверки войск. С таким заявлением выступил во вторник начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич.

"США и их союзники продолжают наращивать военное присутствие у государственной границы Беларуси. Созданная группировка за последние шесть месяцев выросла более чем в два раза как в количественном, так и в качественном отношении. Появились в акваториях Средиземного и Балтийского морей группировки, несущие крылатые ракеты морского воздушного базирования, увеличена авиационная группировка в Польше и странах Балтии. Все это свидетельствует о нарастающей угрозе для республики Беларусь", - сказал Гулевич.

"К тому же необходимо отметить, что проводится ряд учений на территории Восточной и Юго-Восточной Европы. Учение "Защитник Европы", на котором предполагается задействовать до 20 тыс. человек и большой количество техники. Совместно с учением "Защитник Европы" проводится еще семь учений на территории стран, граничащих с республикой Беларусь. При этом отработка вопросов по применению разведывательно-диверсионных сил, высадка воздушно-тактического десанта, применение сил специальных операций явно не свидетельствуют о миролюбивой направленности данных учений", - заявил начальник белорусского Генштаба.

"Исходя из этого в вооруженных силах республики Беларусь выработан комплекс мероприятий, направленных на противодействие возможным угрозам. В рамках второго этапа проверки сил реагирования на западное, северо-западное операционное направление выдвинуты батальонно-тактические группы. Для их усиления выдвигаются подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, которые будут обеспечивать их боевое функционирование", - продолжил Гулевич.

"На южном операционном направлении создана вооруженными силами Украины группировка общей численностью до 20 тыс. человек. Также требует от нас реакции. Силы специальных операций, которые развернуты на трех тактических направлениях, обеспечивают безопасность республики Беларусь на южном направлении. Кроме того, с сегодняшнего дня под моим руководством проводится проверка двух районов территориальной обороны. Развернуты подразделения территориальных войск, будут выполнять задачи по охране важных объектов", - подытожил Гулевич.

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Страны
Белоруссия
Польша
Украина
Проекты
Военные учения
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