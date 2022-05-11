«Израильского «Железного купола» не хватит для неба Украины»

Полковник Генштаба Ходаренок рассказал, почему «Железный купол» не поможет Киеву

Руководство Украины просит Израиль о военной помощи. В частности - о поставках комплексов «Железный купол». Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, насколько реальны такие поставки.

На данном этапе специальной военной операции Украине больше всего требуются средства защиты от крылатых ракет морского и воздушного базирования, а также тактических баллистических ракет.

В этой связи военно-политическое руководство Украины в последнее время неоднократно заявляло о своем желании приобрести израильскую тактическую систему ПРО «Железный купол» (Iron Dome). Она разработана израильской компанией Rafael. Одна батарея Iron Dome может защищать территорию площадью 150 кв. км. Rafael сообщает о том, что система «Железный купол» может сбивать ракеты на высоте до 10 км. В перспективе дальность стрельбы Iron Dome предполагается увеличить до 250 км.

Однако свободных систем у Армии обороны Израиля сейчас нет. Все ранее изготовленные Iron Dome выполняют боевые задачи по прикрытию неба Израиля. Даже если будет принято политическое решение о поставке «Железного купола» на Украину (а такая возможность пока официально не рассматривается), пройдет весьма немало времени, прежде этот заказ будет выполнен израильским ОПК, украинские расчеты пройдут переобучение, система прибудет на Украину.

Кроме того, комплексов потребуется очень много и «Железного купола» просто не хватит для неба Украины - с учетом масштабов страны. Наконец,

этот комплекс действительно себя очень положительно зарекомендовал в случаях, когда речь шла о противостоянии полукустарным ракетам палестинцев из сектора Газа. Данных о том, насколько этот комплекс будет эффективен против современных высокоточных ракет, пока нет.

Потенциально гораздо более реальным выглядит поставка Украине разного рода беспилотных летательных аппаратов, а в сфере разработки БЛА Израиль один из безусловных лидеров.

В частности, Киев интересует такой аппарат, как Harpy («Гарпия»). Этот БЛА в первую очередь предназначен для борьбы с радиолокационными станциями. Harpy разработан Israel Aircraft Industries (IAI) и создан по схеме «летающее крыло». Максимальная скорость аппарата составляет 250 км/час, а дальность действия - 400 км. Продолжительность полета - три часа.

Еще больший интерес для вооруженных сил Украины представляет барражирующий боеприпас типа Harop. Аппарат разработан в конструкторском бюро завода MABAT, которое также является одним из подразделений концерна IAI.

Этот БЛА создан с учетом опыта эксплуатации ударного беспилотника Harpy. Он оснащен РЛС и цифровой камерой с высоким разрешением. Harop способен длительно патрулировать заданный район и уничтожать наземные цели. Аппарат запускается с мобильной пусковой установки контейнерного типа. Дальность полета БЛА достигает 1000 км, а время барражирования достигает 6 часов. БЛА Harop отлично зарекомендовал себя в ходе войны Азербайджана с Арменией.

Информация о возможных поставках Украине вооружения, военной и специальной техники со стороны Израиля носит в настоящее время откровенно противоречивый характер.

Если в Киеве отдельные высокопоставленные чиновники и СМИ говорят о переговорах на эту тему, то в самом Израиле официальные лица хранят молчание.

В то же время израильская газета The Times of Israel со ссылкой на источники в правительстве страны сообщила, что

Тель-Авив «не будет рассматривать возможность отправки на Украину наступательных вооружений или передовых оборонительных технологий, таких как противоракетная система «Железный купол», но попытается найти такие типы техники, которыми можно было бы пожертвовать, не вызывая кризиса в отношениях с Москвой».

По данным издания, в этот список могут войти некоторые БЛА в экспортном исполнении с ухудшенными характеристиками, а поставки более серьезного вооружения на данном этапе не обсуждаются.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок