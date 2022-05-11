Войти
Интерфакс-АВН

В Белоруссии испытают новые ракеты к ЗРК "Полонез" и "Бук"

492
0
0
РСЗО Полонез
РСЗО Полонез.
Источник изображения: belvpo.com

Минск. 10 мая. ИНТЕРФАКС - В Белоруссии испытывают новые ракеты к комплексам "Полонез" и "Бук", сообщил журналистам председатель государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Дмитрий Пантус во вторник.

"Ракетостроение на сегодняшний момент - одно из ключевых направлений Госкомвоенпрома. В мае у нас очередной этап испытаний, в августе - следующий. Думаю, в течение этого года мы по аналогии прошлого проведем несколько этапов и в конце года будем докладывать главе государства о выполнении тех задач, которые стоят в этом ключевом направлении Госкомвоенпрома", - сказал глава ГВПК, которого цитирует госагентство БелТА.

Он пояснил, что речь идет об испытании ракет к комплексам "Полонез" и "Бук".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с Россией достигнуты договоренности по созданию новой ракеты образца "Искандер". "Я премьер-министру ставил соответствующую задачу после последней встречи на Дальнем Востоке с президентом России. Мы договорились однозначно: Путин, Рогозин, Лукашенко, кто там еще были - люди, которые занимаются ракетным производством в России, чтобы они посмотрели на наши разработки. Мы ведь создаем новую ракету. Ракету очень эффективную образца "Искандер" примерно. И полная была поддержка", - сказал белорусский президент в ходе совещания по вопросу гособоронзаказа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Искандер
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
21.02.2022
Генштаб РФ: на учениях отработан вопрос санкционирования и массированного применения стратегических сил в ответно-встречном ударе
06.11.2018
В США подтвердили возможность ударить по России из Европы
24.01.2018
Серьезную модернизацию армии белорусский бюджет сегодня не вытянет
22.01.2018
Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
25.12.2017
Бюджет Минобороны РФ на 2018 год составит $46 млрд
16.02.2017
США обвиняют Россию в развертывании крылатой ракеты 9М729
07.03.2013
«Воткинский завод»: возрождая былую мощь
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.05 08:31
  • 25630
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.05 08:11
  • 10
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 11.05 04:22
  • 3
В России началось строительство фабрики для выпуска процессоров по технологии 28 нм
  • 10.05 22:53
  • 21
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 10.05 22:41
  • 6
Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"
  • 10.05 22:07
  • 11
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 10.05 19:43
  • 10
Российская ПВО сбила три украинских самолета и 14 беспилотников
  • 10.05 19:24
  • 6
Минобороны РФ сообщило об уничтожении корвета ВМС Украины в районе Одессы
  • 10.05 18:44
  • 3
Британский премьер призвал лидеров G7 начать поставки на Украину оружия, позволяющего «отвоевать территории»
  • 10.05 15:03
  • 3
Raytheon поставит партию ЗУР RAM Блок.2/2A в интересах ВМС США и нескольких инозаказчиков
  • 10.05 12:54
  • 3
Непогода, десантники и речь президента. Чем запомнился парад Победы — 2022
  • 10.05 12:00
  • 3
Путин назвал военную операцию на Украине "упреждающим отпором"
  • 10.05 10:28
  • 1
Завод по производству компьютерного оборудования в Ессентуках запустят летом 2022 года
  • 10.05 08:34
  • 1
Этот самолет — уникальная советская разработка, напоминающая Чебурашку
  • 09.05 11:16
  • 3
На чем будет летать Россия после «Боингов»?