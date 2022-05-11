В Белоруссии испытают новые ракеты к ЗРК "Полонез" и "Бук"

Минск. 10 мая. ИНТЕРФАКС - В Белоруссии испытывают новые ракеты к комплексам "Полонез" и "Бук", сообщил журналистам председатель государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Дмитрий Пантус во вторник.

"Ракетостроение на сегодняшний момент - одно из ключевых направлений Госкомвоенпрома. В мае у нас очередной этап испытаний, в августе - следующий. Думаю, в течение этого года мы по аналогии прошлого проведем несколько этапов и в конце года будем докладывать главе государства о выполнении тех задач, которые стоят в этом ключевом направлении Госкомвоенпрома", - сказал глава ГВПК, которого цитирует госагентство БелТА.

Он пояснил, что речь идет об испытании ракет к комплексам "Полонез" и "Бук".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с Россией достигнуты договоренности по созданию новой ракеты образца "Искандер". "Я премьер-министру ставил соответствующую задачу после последней встречи на Дальнем Востоке с президентом России. Мы договорились однозначно: Путин, Рогозин, Лукашенко, кто там еще были - люди, которые занимаются ракетным производством в России, чтобы они посмотрели на наши разработки. Мы ведь создаем новую ракету. Ракету очень эффективную образца "Искандер" примерно. И полная была поддержка", - сказал белорусский президент в ходе совещания по вопросу гособоронзаказа.