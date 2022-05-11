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Военное обозрение

Лукашенко: Россия поможет Белоруссии в создании оперативно-тактического комплекса типа «Искандер»

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Источник изображения: topwar.ru

Россия поможет Белоруссии в создании ракетного вооружения, в том числе оперативно-тактических комплексов типа "Искандер". Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам государственного оборонного заказа.

Белорусский лидер, проводя совещание с военными по вопросам гособоронзаказа, заявил, что Россия окажет Белоруссии помощь в сфере ракетного производства, в том числе создания образца типа "Искандер". По его словам, договоренность об этом достигнута на самом высоком уровне. Другие подробности не приводятся.

Отметим, что Лукашенко уже довольно длительное время хочет получить на вооружение белорусской армии оперативно-тактические комплексы типа российского "Искандера". Еще в ноябре прошлого года он заявил, что несколько дивизионов ОТРК могли бы "значительно охладить пыл" западных стран. Он заявлял о желании разместить "несколько дивизионов" на западном и южном направлении в районе границы. Особенно это стало актуально на фоне происходящих в Европе событий, когда НАТО стягивает войска к российским и белорусским границам уже в открытую.

По его словам, Белоруссии необходимы ракетные комплексы, способные поразить цели на большом расстоянии. В настоящее время у Минска имеются РСЗО "Полонез", имеющие дальность стрельбы на 300 км, но требуются комплексы, имеющие большую дальность и точность. В общем, что-то очень похожее на российский ОТРК "Искандер-М", у которого заявленная дальность составляет 500 км.

Вопрос закупки "Искандеров" Лукашенко поднимал в разговорах с российским президентом Владимиром Путиным, но видимо они договорились о помощи в создании белорусского комплекса.

Между тем Минск объявил о втором этапе проверки сил реагирования армии на фоне начавшихся в Европе учений НАТО.

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Искандер
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Военные учения
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