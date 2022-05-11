В Иране заявили о строительстве двух боевых кораблей собственной разработки

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В Иране заявили, что в процессе строительства двух эсминцев Zagros и Damavand-2 собственной разработки достигнут ощутимый прогресс. Уже в недалеком будущем данные корабли должны присоединятся к военно-морским силам страны.

Согласно сообщению представителей иранского ВМС, исследования, связанные с разработкой вышеупомянутых эсминцев, были завершены, и вскоре ожидается начало их строительства. Так, в ходе недавнего интервью на одном из местных телеканалов, командующий флотом контр-адмирал Шахрам Ирани заявил, что в скором времени эти два судна будут переданы в распоряжение ВМС. В то же время, он не сообщил никаких конкретных подробностей или дат.

Они должны пройти тщательные испытания, а накопленная техническая информация затем будет передана в технический и промышленный отделы ВМС для дальнейшей доработки в соответствии с новейшими современными технологиями

– добавил Ирани.

Стоит отметить, что в последние годы Тегеран добился значительного прогресса в производстве собственного оборудования и вооружения, по сути сделав свои ВС самодостаточными.

В частности, наполовину пройдены финальные испытания эсминцев класса Damavand, которые, как ожидается, также скоро присоединятся к военно-морским силам.

Кроме того, в июне прошлого года ВМС получили вертолетоносец Dena и тральщик.

«Дена» является уже четвертым кораблем класса Damavand, оснащенным зоной для посадки вертолетов и целым рядом оборонительных систем. Он способен обнаруживать, отслеживать и поражать различные воздушные, надводные и подводные цели.