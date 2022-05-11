Войти
Интерфакс-АВН

В белорусскую армию начнут поставлять модернизированные ракетные комплексы

463
0
0
Учения Запад-2021 в Белоруссии
Учения Запад-2021 в Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости Виктор Толочко

Минск. 10 мая. ИНТЕРФАКС - В Вооруженные силы Белоруссии начнут поставлять модернизированные ракетные комплексы "Ураган", "БелГрад" и "Оса", сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус после совещания у президента во вторник в Минске.

"Мы на сегодняшний момент завершили работы по модернизации в полном объеме и постановке на вооружение РСЗО "Ураган", РСЗО "Белград", а также ЗРК "ОСА". Данные три средства поражения в полном объеме прошли все испытания в Вооруженных силах Республики Беларусь и в рамках гособоронзаказа и государственной программы вооружения постепенно будут поставляться в Вооруженные силы Республики Беларусь", - отметил глава ГВПК. Фрагмент общения с журналистами приводит госагентство БелТА.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Похожие новости
01.07.2019
ВДВ показали кадры учений по взятию под контроль аэродрома в Сербии
27.06.2019
Белорусские военные заключили с Россией контракт на модернизацию танков
20.06.2019
Российские и белорусские десантники проведут учения со спецназовцами из Египта
19.07.2013
Вьетнам планирует закупить белорусские РЛС «Восток-Э»
09.07.2013
Оценку стоимости активов МЗКТ проведет независимая аудиторская компания
27.06.2013
Чехия поставит в Ливию бронемашины БРДМ-2 и BVP-1
14.06.2013
Производитель фотоаппаратов создал танковый тепловизор
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.05 08:31
  • 25630
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.05 08:11
  • 10
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 11.05 04:22
  • 3
В России началось строительство фабрики для выпуска процессоров по технологии 28 нм
  • 10.05 22:53
  • 21
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 10.05 22:41
  • 6
Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"
  • 10.05 22:07
  • 11
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 10.05 19:43
  • 10
Российская ПВО сбила три украинских самолета и 14 беспилотников
  • 10.05 19:24
  • 6
Минобороны РФ сообщило об уничтожении корвета ВМС Украины в районе Одессы
  • 10.05 18:44
  • 3
Британский премьер призвал лидеров G7 начать поставки на Украину оружия, позволяющего «отвоевать территории»
  • 10.05 15:03
  • 3
Raytheon поставит партию ЗУР RAM Блок.2/2A в интересах ВМС США и нескольких инозаказчиков
  • 10.05 12:54
  • 3
Непогода, десантники и речь президента. Чем запомнился парад Победы — 2022
  • 10.05 12:00
  • 3
Путин назвал военную операцию на Украине "упреждающим отпором"
  • 10.05 10:28
  • 1
Завод по производству компьютерного оборудования в Ессентуках запустят летом 2022 года
  • 10.05 08:34
  • 1
Этот самолет — уникальная советская разработка, напоминающая Чебурашку
  • 09.05 11:16
  • 3
На чем будет летать Россия после «Боингов»?