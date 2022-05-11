В белорусскую армию начнут поставлять модернизированные ракетные комплексы

Минск. 10 мая. ИНТЕРФАКС - В Вооруженные силы Белоруссии начнут поставлять модернизированные ракетные комплексы "Ураган", "БелГрад" и "Оса", сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус после совещания у президента во вторник в Минске.

"Мы на сегодняшний момент завершили работы по модернизации в полном объеме и постановке на вооружение РСЗО "Ураган", РСЗО "Белград", а также ЗРК "ОСА". Данные три средства поражения в полном объеме прошли все испытания в Вооруженных силах Республики Беларусь и в рамках гособоронзаказа и государственной программы вооружения постепенно будут поставляться в Вооруженные силы Республики Беларусь", - отметил глава ГВПК. Фрагмент общения с журналистами приводит госагентство БелТА.