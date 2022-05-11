Лукашенко распорядился пересмотреть структуру вооружения белорусской армии

Минск. 10 мая. ИНТЕРФАКС - В Белоруссии пересматривают структуру вооружения армии, заявил во вторник президент Александр Лукашенко на совещании по государственному оборонному заказу в Минске.

"Сейчас посмотрели, уроки сделали и видим, что нам надо менять позицию. Нам столько и такого оружия, которое мы хотели иметь, не нужно", - сказал Лукашенко, слова которого приводит президентская пресс-служба.

По его словам, если еще недавно при обсуждении этой темы в Минобороны речь шла о крупных закупках вооружений, то теперь очевидно, что необходим иной подход, в том числе с учетом возможностей армии и особенностей территории страны.

"Мы не собираемся ни на кого нападать. И это (Белоруссия) не Сирия, не Ирак, не открытая местность - пустыня. А лесисто-болотистая местность. Да, территория Беларуси сильно изменилась после последней войны, но тем не менее добра, как леса и реки (а это препятствие для любой армии, особенно агрессора), хватает", - сказал Лукашенко.

Он также обратил особое внимание на еще один урок из конфликта на Украине - важное значение для боеспособности средств связи.