ВМС США наращивают присутствие в Северной Атлантике из-за обострения отношений с Россией

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Решением высшего командования США с начала года Второй флот ВМС ведет наращивание группировки кораблей в Северной Атлантике. Усиление военного присутствия в регионе объясняется возрастанием напряженности в отношениях с Россией. По заявлению командующего флотом вице-адмирала Дэниел Дуайер, это первый случай, когда Второй флот усиливает свое присутствие у берегов Европы вне плановых учений.

На вопрос западных журналистов, связано ли это развертывание с российской военной активностью на Украине, Дуайер уклончиво ответил, что усиление постоянного присутствия военных кораблей в регионе демонстрирует «приверженность защите европейских союзников и партнеров».

Официально в зону ответственности Второго флота США входит западная Атлантика от Карибского бассейна до Северного полюса. Однако, как заявил Дуайер, флотилия может быстро расширить свое присутствие в Европе и Африке и оказать поддержку флоту НАТО «за пределами обычной зоны ответственности».

ВМС США давно проводят тренировки экипажей по работе на Крайнем Севере и в Арктике, условия которых считаются «жесткими» для американских моряков и кораблей. По прибытии в регион в феврале «экипажи столкнулись с погодой, к которой они не привыкли», — сообщает Дуайер.

Но это создает опыт, когда корабли могут действовать в незнакомых им районах,

— считает вице-адмирал.

Для тренировок по адаптации к суровым климатическим условиям и отработке совместных действий с союзниками по НАТО, американские корабли проводят учения с итальянскими, британскими, датскими, польскими, немецкими и шведскими военно-морскими силами в Северном и Балтийском морях.

Лидеры НАТО неоднократно предупреждали о российской военно-морской активности и риске, который она представляет по обе стороны Атлантики. Командование Североатлантическим Альянсом и военное руководство США внимательно следят за российскими подводными лодками, оснащенными новейшим оружием большой дальности. Американские официальные лица заявляют, что присутствие этих подводных лодок в Атлантике означает, что материковая часть США «больше не является убежищем».

В последние несколько лет активность российских подводных лодок на Крайнем Севере заметно возросла. Это тревожное развитие событий

— заявила в апреле министр иностранных дел Исландии Тордис Гильфадоттир.

В апреле в Исландии провели военно-морские учения Northern Viking 22, на которых особое внимание было уделено противолодочной обороне. И хотя Второй флот США не принимал участия в маневрах, Дуайер считает Северную Атлантику зоной повышенного внимания для военного руководства Соединенных Штатов. В первую очередь из-за мощной группировки кораблей и подводных лодок Северного флота России.

Миссия Второго флота — сдерживать и побеждать потенциальных противников в нашей зоне ответственности, где бы это ни было,

— заявил Дуайер, добавив, что она заключается и в защите морских путей сообщения Европы и Северной Америки.