Войти
Военное обозрение

ВМС США наращивают присутствие в Северной Атлантике из-за обострения отношений с Россией

448
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Решением высшего командования США с начала года Второй флот ВМС ведет наращивание группировки кораблей в Северной Атлантике. Усиление военного присутствия в регионе объясняется возрастанием напряженности в отношениях с Россией. По заявлению командующего флотом вице-адмирала Дэниел Дуайер, это первый случай, когда Второй флот усиливает свое присутствие у берегов Европы вне плановых учений.

На вопрос западных журналистов, связано ли это развертывание с российской военной активностью на Украине, Дуайер уклончиво ответил, что усиление постоянного присутствия военных кораблей в регионе демонстрирует «приверженность защите европейских союзников и партнеров».

Официально в зону ответственности Второго флота США входит западная Атлантика от Карибского бассейна до Северного полюса. Однако, как заявил Дуайер, флотилия может быстро расширить свое присутствие в Европе и Африке и оказать поддержку флоту НАТО «за пределами обычной зоны ответственности».

ВМС США давно проводят тренировки экипажей по работе на Крайнем Севере и в Арктике, условия которых считаются «жесткими» для американских моряков и кораблей. По прибытии в регион в феврале «экипажи столкнулись с погодой, к которой они не привыкли», — сообщает Дуайер.

Но это создает опыт, когда корабли могут действовать в незнакомых им районах,

— считает вице-адмирал.

Для тренировок по адаптации к суровым климатическим условиям и отработке совместных действий с союзниками по НАТО, американские корабли проводят учения с итальянскими, британскими, датскими, польскими, немецкими и шведскими военно-морскими силами в Северном и Балтийском морях.

Лидеры НАТО неоднократно предупреждали о российской военно-морской активности и риске, который она представляет по обе стороны Атлантики. Командование Североатлантическим Альянсом и военное руководство США внимательно следят за российскими подводными лодками, оснащенными новейшим оружием большой дальности. Американские официальные лица заявляют, что присутствие этих подводных лодок в Атлантике означает, что материковая часть США «больше не является убежищем».

В последние несколько лет активность российских подводных лодок на Крайнем Севере заметно возросла. Это тревожное развитие событий

— заявила в апреле министр иностранных дел Исландии Тордис Гильфадоттир.

В апреле в Исландии провели военно-морские учения Northern Viking 22, на которых особое внимание было уделено противолодочной обороне. И хотя Второй флот США не принимал участия в маневрах, Дуайер считает Северную Атлантику зоной повышенного внимания для военного руководства Соединенных Штатов. В первую очередь из-за мощной группировки кораблей и подводных лодок Северного флота России.

Миссия Второго флота — сдерживать и побеждать потенциальных противников в нашей зоне ответственности, где бы это ни было,

— заявил Дуайер, добавив, что она заключается и в защите морских путей сообщения Европы и Северной Америки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Арктика
Военные учения
СФ
Похожие новости
01.11.2021
Октябрьская демонстрация: что означают военные мероприятия США вблизи границ России
14.04.2021
Сергей Шойгу объяснил причины перемещения войск у южных границ страны
26.12.2016
Десять наиболее важных событий 2016 года
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
15.01.2015
Новые масштабы оборонных задач
16.06.2014
Санкции дали трещину
18.12.2013
Строить – не ломать
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.05 08:31
  • 25630
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.05 08:11
  • 10
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 11.05 04:22
  • 3
В России началось строительство фабрики для выпуска процессоров по технологии 28 нм
  • 10.05 22:53
  • 21
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 10.05 22:41
  • 6
Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"
  • 10.05 22:07
  • 11
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 10.05 19:43
  • 10
Российская ПВО сбила три украинских самолета и 14 беспилотников
  • 10.05 19:24
  • 6
Минобороны РФ сообщило об уничтожении корвета ВМС Украины в районе Одессы
  • 10.05 18:44
  • 3
Британский премьер призвал лидеров G7 начать поставки на Украину оружия, позволяющего «отвоевать территории»
  • 10.05 15:03
  • 3
Raytheon поставит партию ЗУР RAM Блок.2/2A в интересах ВМС США и нескольких инозаказчиков
  • 10.05 12:54
  • 3
Непогода, десантники и речь президента. Чем запомнился парад Победы — 2022
  • 10.05 12:00
  • 3
Путин назвал военную операцию на Украине "упреждающим отпором"
  • 10.05 10:28
  • 1
Завод по производству компьютерного оборудования в Ессентуках запустят летом 2022 года
  • 10.05 08:34
  • 1
Этот самолет — уникальная советская разработка, напоминающая Чебурашку
  • 09.05 11:16
  • 3
На чем будет летать Россия после «Боингов»?