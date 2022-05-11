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Интерфакс-АВН

Лукашенко поставил задачу сконцентрироваться в Белоруссии на создании мобильной армии

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ВС Белоруссии
Военнослужащий ВС Белоруссии.
Источник изображения: www.belvpo.com

Минск. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Сделанная в Белоруссии ставка на повышение мобильности Вооруженных Сил себя оправдала и эту работа необходимо продолжать, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по государственному оборонному заказу во вторник в Минске.

"Еще раз обращаюсь к урокам и опыту украинского конфликта. Подчеркну особо: если танки, то очень популярны среди военных Т-72. Модернизированные наши танки - хорошее оружие. А что касается легкобронированных автомобилей "Кайман", тоже помните - мы делали крен к тому, что все-таки армия наша должна быть мобильной. Опять урок Украины. Самыми эффективными, в том числе со стороны украинских Вооруженных сил, оказались мобильные группы, которые мгновенно, неожиданно приближались к противнику, который гораздо их превосходит", - отметил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Но для этого, по его словам, нужны средства передвижения, чтобы ночью или в течение часа-двух, когда позволяет развитая дорожная инфраструктура, подойти к любому очагу, который зафиксирует разведка, и нанести удар.

"Очень подвижные должны быть части. И на этом надо сконцентрироваться", - заявил Лукашенко.

"Конечно, и С-400 хорошо, и суперсовременные самолеты и прочее. Но, как видели опять урок, крупные высокотехнологичные силы, будь то США или НАТО, обладают колоссальным потенциалом, чтобы за 1-2 часа уничтожить всякие аэродромы и прочее. И куда вы будете сажать свои самолеты? Более того, живучесть этих самолетов сегодня всего ничего. Поэтому куда ни кинь, везде мобильность, мобильность и еще раз мобильность", - подчеркнул глава государства.

По его мнению, ставка на мобильность армии, сделанная около 10 лет назад, себя оправдала.

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Продукция
С-400 Триумф
Т-72
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