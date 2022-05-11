В Белоруссии начинается второй этап внезапной проверки войск

Минск. 10 мая. ИНТЕРФАКС - В белорусской армии во вторник начинается второй этап внезапной проверки войск, которая является адекватной реакцией на учения НАТО, заявил министр обороны республики Виктор Хренин после совещания у президента во вторник в Минске.

"Все это спланировано как адекватная реакция на учения, которые с 1 мая проходят на территории стран НАТО под названием "Защитник Европы". Мы видим каждое их движение, видим, какие батальонные тактические группы задействуются, на каких полигонах, какие вопросы они собираются отрабатывать. Понимая определенные угрозы, которые могут исходить от них, мы адекватно реагируем, на эти направления выдвигаем соответствующие войска", - сказал Хренин, слова которого приводит госагентство БелТА.