В морских водах Литвы стартовала международная противоминная операция Open Spirit 2022

Таллин. 10 мая. ИНТЕРФАКС - В морских территориальных водах Литвы стартовали международная противоминная операция Open Spirit 2022, в которой участвуют тральщики с водолазными командами из 12 стран.

Как сообщили во вторник "Интерфаксу" в главном штабе Сил обороны Эстонии, "Open Spirit - одни из старейших учений в нашем регионе, и корабли ВМС Эстонии участвуют в них каждый год".

"Особенными эти учения делают то, что работа ведется с реальными историческими взрывчатыми веществами. В Европе уже не шутка найти место для поиска настоящих мин в подобном масштабе", - сказал исполняющий обязанности командира противоминного дивизиона ВМС Эстонии капитан третьего ранга Янно Лаури (Janno Lauri).

Цель операции "Открытый дух 2022" - очистить водные пути от взрывных устройств времен мировых войн и отработать взаимодействие между подразделениями, участвующими в операции. В операции, которая продлится с 9 по 19 мая, примут участие 12 кораблей с водолазными командами из 14 стран: всех государств Балтии, Бельгии, Канады, США, Швеции, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Польши, Румынии и Великобритании.

Среди эстонских кораблей в разминировании принимают участие флагман ВМС EML Admiral Cowan и тральщик EML Sakala, входящие в состав 1-й постоянной противоминной группы НАТО.