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Интерфакс-АВН

Лукашенко об оснащении армии: в Белоруссии извлекли уроки из военной операции России на Украине

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Реактивная система залпового огня "Ураган" Вооруженных сил России, задействованная в специальной военной операции на Украине
Реактивная система залпового огня "Ураган" Вооруженных сил России, задействованная в специальной военной операции на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости

Минск. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Белоруссия извлекла уроки из военной операции России на Украине в части оснащения своей армии, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по государственному оборонному заказу во вторник в Минске.

"Скажу откровенно, что тогда мы по-другому видели и свою армию, и прежде всего вооружение нашей армии. И, опять же абсолютно откровенно, военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила", - сказал Лукашенко, слова которого приводит президентская пресс-служба.

Он отметил, что недавно соответствующий вопрос уже обсуждался в министерстве обороны Белоруссии в центре стратегического управления.

По словам Лукашенко, он поручил главе Минобороны извлечь уроки из событий на Украине с точки зрения оснащения и развития белорусской армии.

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Страны
Белоруссия
Россия
Украина
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